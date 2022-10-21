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特斯拉交車 增速不如預期

編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

受到物流瓶頸的影響，電動車大廠特斯拉（Tesla）上季營收創紀錄，但低於市場預期，且今年全年交車量成長率可能無法達成50%的目標，拖累股價20日早盤重挫逾5%。

特斯拉執行長馬斯克則對需求疑慮不以為然，看好前景，並表示不管經濟衰退與否，都將加足馬力生產。

特斯拉公布，第3季淨利達33.3億美元，除特定項目後每股盈餘1.05美元，高於市場預測，營業利益將近37億美元，也追平歷史新高，主因是提高售價與稅負減少。

上季營收比去年同期成長約59%，達到創新高的214.5億美元，但低於分析師預期，為去年第3季以來首度不如預期，主要受到美元升值、原料成本增加以及新廠房增產的影響。汽車毛利率為27.9%，也低於預估，且比一年前的30.5%下滑。

特斯拉表示，美元對主要貨幣造成的匯損影響為2.5億美元，「原物料成本上揚、提高柏林和德州新廠的效率以及生產新的4680電池，也衝擊我們的獲利能力」。為緩和市場的需求疑慮，特斯拉說，上季產量比交車量多了2.2萬輛。

馬斯克說，第4季需求良好，藉此回應投資人對全球經濟轉弱、漲價可能讓消費者縮手的疑慮，「我非常強調我們第4季需求良好，在可見的未來，預期將賣出我們製造的每一輛車。工廠正全速運轉」。

他表示，「我不會說我們抗衰退，但絕對對衰退有韌性」。

但他也說，一些交車的物流問題依然存在，第4季交車量成長率將低於50%，產量成長率則為50%。

特斯拉財務長柯克宏則說，今年的交車量成長率將略低於長期以來的50%目標，歸咎於一系列營運挑戰，包括中國大陸的防疫封控措施及供應鏈壓力等。特斯拉去年共交付約93.6萬輛汽車，今年1~9月已交付約90.8萬輛汽車，若要達成50%成長目標，第4季須交付超過50萬輛，比上季的交車量新高紀錄多出45%。

中長期而言，特斯拉表示，電池供應鏈的限制，仍將是限制整體電動車市場成長的主要因素。

特斯拉上季碳權收入為2.86億美元，是一年來最低。該公司曾表示，預期碳權營收會隨著時間萎縮，原因是其他競爭同業推出更多電動車，遵循碳排監管規定。

特斯拉財報與馬克斯談話重點。(資料來源:綜合外電)
特斯拉財報與馬克斯談話重點。(資料來源:綜合外電)

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