美鋁意外虧損 全球景氣蒙塵

身為經濟風向球的美國鋁業公司（Alcoa），上季意外陷入虧損，顯示從iPhone到飲料罐都會使用的鋁金屬，正遭遇逆風，令人不禁對全球經濟前景更加擔憂。

美鋁19日盤後表示，上季經調整後虧損6000萬美元，或每股虧損33美分，遠不如彭博訪調分析師預期的獲利3美分。該公司表示，上季是充滿挑戰的一季，因為鋁價大幅下滑，且能源和原料成本節節升高。

美鋁是世界上第一家公布第3季業績的鋁業巨頭，由於全球通膨上升和經濟前景疲軟，加上俄烏戰爭引發的供應擔憂，鋁價已比3月紀錄高點回跌將近一半，今年迄今下跌了逾20%。之後因中國大陸房市危機和全球貨幣 緊縮，也拖累各類金屬價格。美元走強也是關鍵重點之一，導致使用其他貨幣的買家須支付更多錢買購買金屬。此外，造成市場不確定性升高的另一因素是，倫敦金屬交易所或美國可能禁止從世界第二大生產國俄羅斯進口鋁。

國際貨幣基金（IMF）近來已下修其全球經濟成長預測，並表示全球三分之一的經濟體明年將有萎縮風險。世界鋼鐵協會19日反轉先前認為今年鋁合金需求將溫和成長的預測，改口說今年需求將會萎縮。

受此這項財報利空影響，美鋁20日早盤股價 大跌約6%，但隨後翻紅。亞洲鋁製造商當日股價也同樣重挫，澳洲 South32股價20日收跌2.7%。高盛集團表示，總體經濟的空頭逆風，將持續在第4季和明年初對金屬價格造成壓力，預期鋁價三個月內將跌至每噸2,100美元，20日盤中價格為2,195.5美元。