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Uber將推「旅程廣告」用目的地、搭車紀錄精準投放

編譯林奇賢／綜合外電
叫車業者Uber 19日宣布，已成立新的廣告部門，將推出「旅程廣告」（Journey Ads）。（路透）
叫車業者Uber 19日宣布，已成立新的廣告部門，將推出「旅程廣告」（Journey Ads）。（路透）

叫車業者優步（Uber）19日宣布，已成立新的廣告部門，將推出「旅程廣告」（Journey Ads），幫助廣告客戶依據消費者去過和正要前往的地方，精準投放廣告。Uber看好這項新的廣告投放產品，具備龐大的營收成長潛力。

英國金融時報（FT）指出，Uber是在今年稍早成立這個廣告部門，由亞馬遜前廣告主管格雷瑟（Mark Grether）領導，在既有的廣告業務之上再擴增新模式；Uber的既有廣告業務包括Uber Eats內的廣告，以及在部分市場的車頂廣告。

華爾街日報報導，Uber指出，「旅程廣告」將允許品牌利用叫車者過去的搭車紀錄、精確的目的地，以投放廣告。例如，若用戶預定Uber的行程是前往某家商店、電影院或機場，廣告客戶便能鎖定這些地點來買廣告。

Uber現在也允許單一品牌業者在用戶首度叫車時，於整趟旅程投放廣告，但這類所謂的「旅程廣告」的出售方式，將以每趟旅程計價，而非一般數位廣告常見的消費者曝光度計價，讓品牌業者能在用戶行程中的三個時間點，展示不同廣告，也就是等車期間、行進途中、剛抵達目的地。Uber宣稱，「旅程廣告」是「在整個搭車過程中，品牌與消費者連結的互動方式」。

格雷瑟說，Uber用戶也可以在這個過程進行交易，例如點擊廣告購買商品，且不必離開Uber的App。Uber指出，目前已有超過40家品牌加入合作行列，包含NBC環球集團、聯藝電影等。

他認為，如今叫車的廣告業務有望帶來更大幅度的成長，尤其是自駕車日益普及的時候，「車子將成為我們下個客廳，我們一周有八小時在車上，這是個龐大的廣告商機」。

格雷瑟2月說，Uber去年整體廣告營收已增至1.41億美元，遠高於前年的1,100萬美元，他預測到2024年時將再衝上10億美元。Uber已提供各種投放廣告的形式，包含在Uber Eats廣告、電子郵件廣告，且正在洛杉磯和舊金山測試用車內的平板電腦投放廣告。

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