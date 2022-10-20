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韓媒：三星考慮擴大委外生產 可能下單世界、力積電

編譯葉亭均／綜合外電
三星電子考慮讓更多晶片委外生產，並且再蓋一座晶圓廠，地點可能選在歐洲。（美聯社）
三星電子考慮讓更多晶片委外生產，並且再蓋一座晶圓廠，地點可能選在歐洲。（美聯社）

韓國經濟日報報導，三星電子考慮讓更多晶片委外生產，並且再蓋一座晶圓廠，地點可能選在歐洲，藉此為客戶降低供應鏈中斷的風險。產業人士說，三星可能考慮在現有的聯電之外，再把世界先進和力積電等其他台廠納入供應鏈名單中。

三星主管19日表示，公司正在聘僱具有記憶體、晶圓代工、系統半導體（System LSI）領域的人員，以便擴大主要事業。三星電子也考慮強化客製化記憶體晶片事業，聚焦以車用晶片和系統單晶片（SoC）做為未來的成長動力。

根據擴張計畫，三星規劃把非記憶體晶片的製造擴大委託其他公司生產，包括把影像感測器等系統晶片擴大委外生產，做為「及時化生產」（Just in time）供應策略的一環。

目前，三星System LSI事業把包括智慧手機應用處理器（AP）在內的先進晶片生產交由自家的晶圓代工部門進行，同時把面板驅動IC和影像感測器等能夠用14奈米這類成熟製程生產的一般晶片委託給台灣聯電製造。

三星現在希望把其他台灣晶片業者納入能委託進行晶片代工企業的名單中，產業界消息人士提到的候選企業包括世界先進和力積電。

三星也追求「雙軌」的晶圓代工擴張策略，一方面分散其晶片生產委外，另一方面則增加自己的晶圓代工產能。

產業觀察人士表示，在歐盟積極追求邁向成為半導體製造中心之際，三星下一座晶圓廠可能落腳歐洲。三星的競爭同業台積電已強烈暗示，可能在歐洲設立晶圓廠。

三星證券近期在研究報告中表示：「若三星要強化車用晶片代工業務，必須在歐洲建立晶圓廠，當地有許多車廠與汽車零件廠。」

三星電子目前在全球五個地點擁有晶圓廠，包括南韓器興（Giheung）、華城、平澤，以及美國德州的奧斯汀和泰勒。雖然三星是全球最大記憶體晶片製造商，但在第2季在全球晶圓代工市場的市占率約16%，遠低於台積電的53%左右。

三星主管19日表示，公司的記憶體事業正致力於提高為資料中心營運業者與汽車業者生產客製化晶片與車用晶片。

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