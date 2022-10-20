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亞太區旅遊業 明年有望復甦

編譯劉忠勇、易起宇／綜合報導

世界旅遊觀光協會（WTTC） 發布年度報告指出，亞太旅遊業明年可望率先自新冠肺炎疫情完全復甦。

WWTC公布的「旅遊及觀光經濟影響」報告顯示，與新冠肺炎疫情前比較，亞太地區2020年觀光收入衰退最重（59%），而2021年因各國維持嚴格邊境管制，仍欲振乏力，觀光收入對國內生產毛額（GDP）的貢獻僅回升16%，歐洲和北美各為28%和23% 。不過，今年可望拉近差距，觀光收入對整體經濟的貢獻可望回升71%。

亞太地區今年陸續解除觀光限制，先是印度和澳洲，再來是馬來西亞和泰國在內的東南亞國家，最近日本、南韓、台灣也先後解禁。

WTTC報告中預料，亞太觀光業明年對GDP的貢獻可望率先呈現正成長，2024年持續成長，而在2025年達到32%，遠勝過其他地區。

WTTC並預測，全球旅遊業未來十年將新增1.26億個就業機會，其中65%將在亞太地區。不過，此報告也提醒，若中國持續限制國際旅遊，恐不利亞洲2023年全面復甦的能力。

另一方面，據顧問公司德勤調查，今年計畫在感恩節到明年1月中旬冬季假期期間出遊的美國民眾比去年減少。

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