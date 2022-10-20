艾司摩爾上季營收獲利 優於預期

台積電設備供應商、全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）上季營收 和獲利優於預期，新訂單創新高，且本季銷售展望高於市場預測，還表示美國對中國新實施的晶片 技術管制措施影響「有限」，股價19日盤中應聲暴漲8%，並且引領科林研發（Lam Research）等晶片設備類股走揚。

荷蘭艾司摩爾19日表示，第3季淨利為17億歐元（16.7億美元），營收為58億歐元，毛利率51.8%，都高於分析師 預期。

去年15%營收來自中國的艾司摩爾也指出，美國對中國新實施的晶片設備和技術管制措施，不會大幅影響明年對中國的出貨，也能持續從歐洲出貨極紫外光（EUV）以外的微影設備到中國。艾司摩爾溫彼得在聲明裡說：「根據我們的初步評估，新的管制令並未修改艾司摩爾從荷蘭出貨的微影設備管理規定，我們預期對荷蘭出貨2023年整體出貨計畫的直接影響有限。」

艾司摩爾財務長達森說，艾司摩爾是一家歐洲公司，工具內沒有很多美國的技術，美方措施可能對該公司晶片工具的需求造成間接影響，但目前供給仍低於需求，「到特定時間點時，我們可能無法再供應特定工具給特定中國客戶，但中國以外的需求仍在，我們有望從其他客戶獲得補償」。這是艾司摩爾在美方宣布新的出口限制令後，首度評論其出貨計畫。

展望本季，艾司摩爾估計營收將介於61億~66億歐元（60億~65億美元），高於分析師預估，毛利率估為49%，略遜分析師預期。

但溫彼得說，今年全年營收預料將為211億美元，毛利率逼近50%，其客戶大多聚焦於提高長期產能，而非著重當前的經濟減緩和終端市況疲軟，市場對「我們系統的需求持續強勁，帶動我們第3季的訂單金額達到約89億歐元的紀錄新高」。

分析師指出，艾斯摩爾強勁的訂單金額顯示近來晶片商的疲軟資本支出趨勢，並未重創該公司，財測也讓市場感到驚喜，許多客戶都希望提早拿到設備、而非延後出貨。