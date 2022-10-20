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訂單頻取消 貨運景氣旺季不看旺

編譯林奇賢／綜合報導
全球貨運景氣正在降溫，今年第4季可能旺季不旺。（歐新社）
全球貨運景氣正在降溫，今年第4季可能旺季不旺。（歐新社）

由於庫存過多的零售商取消海外訂單，且貨運公司在假期購物季前卻下修貨運量預期，顯示全球貨運景氣正在降溫，今年第4季可能旺季不旺。

華爾街日報報導，每年第4季通常是貨運旺季，也是貨櫃航商、快遞業者等貨運公司把握強勁需求大發利市的時刻，但近來一系列評估美國貨運需求的指標都在下滑，運費也下降，迫使貨運公司削減運能，擔心更糟的不景氣可能即將到來。

全美零售協會（NRF）發布的全球港口追蹤報告顯示，9月貨運量較8月大幅放緩，反映整體供應鏈的需求減弱。NRF報告估計，美國主要海港今年下半年的進口量將比去年同期減少4%，遠不如上半年的擴增5.5%。

報告作者哈克特（Ben Hackett）表示：「美國進口量的成長動能持續減弱，尤其是來自亞洲的貨物。即便消費者持續支出，近來貨運公司仍在減少運能，反映庫存充足的零售商，對商品的需求正在下降。」

數據分析集團Descartes Datamyne報告也指出，美國9月進口的標準貨櫃量年減11%，和8月相比則減少12.4%。9月從中國進口到美國的貨櫃月比更銳減18.3%。海港進口下滑拖累鐵路運量，卡車業務也顯疲態。

零售商 華爾街 供應鏈

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