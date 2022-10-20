我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

日圓進逼150 官方隱形干預

編譯易起宇／綜合報導
日元匯價走勢。(資料來源:彭博資訊)
日元匯價走勢。(資料來源:彭博資訊)

日圓兌美元匯率19日盤中貶至32年新低的149.72日圓，步步進逼150日圓大關，在日本銀行（央行）官員排除透過升息阻貶日圓的可能性之際，升高了東京當局干預匯市的機率。

日圓兌美元貶值0.3%，跌落1990年8月以來的谷底，眼看即將貶破150日圓重要心理關卡。日本財政大臣鈴木俊一警告做空日圓的投資人說，政府會在匯率市場採取「適當回應」。日本政府在9月22日通過購買日圓和出售美元干預了外匯市場，為24年來首見。當日日圓兌美元一度貶至145.90日圓，在日本干預後，美元短暫下跌至140.35日圓左右。根據財務省數據，日本在9月28日為止的一個月裡花了近200億美元干預匯市。

市場猜測日本官方已在進行巧妙干預以支撐日圓，因為日圓不到一周內已兩度在跌向新低時突然走強。Jefferies外匯市場全球主管貝克特爾表示，這些波動似乎是實際交易推動，而非口頭喊話的效果，可見是在隱形干預，也許是在為捍衛150日圓關卡預做準備。

但日本央行迄今不願升息阻貶日圓，日銀審議委員安達誠司表示，在日本經濟面臨全球經濟成長放緩和金融市場動盪等風險加劇之際，要讓日銀的超寬鬆貨幣政策退場還言之過早。若用貨幣政策回應短期匯率變動，將升高日銀政策指引的不確定性，並對日本經濟造成更多傷害。

日銀總裁黑田東彥也呼應安達的看法並表示，貨幣政策無法直接影響匯率，且日本脆弱的經濟仍需要大規模貨幣支持。他19日在日本國會表示：「近來匯率市場迅速且單向變動，對日本經濟是不利也不願見到的。因此，政府為了處理日圓過度貶值而干預貨幣市場，是非常恰當的。」

日銀和日本政府官員的這些發言凸顯出日本目前面臨的兩難，因為日銀實施超低利率的目的是為了支撐疲弱經濟，但卻加速了不樂見的日圓貶值，導致家戶生活成本升高。

日本 匯率 貨幣

上一則

艾司摩爾上季營收獲利 優於預期

下一則

亞太區旅遊業 明年有望復甦

延伸閱讀

萬聖節「黑絲馬甲」女僕太辣了 環球影城禁止入園

萬聖節「黑絲馬甲」女僕太辣了 環球影城禁止入園
日圓弱沒不好 日銀前副總裁：日本沒通膨 勿升息阻貶

日圓弱沒不好 日銀前副總裁：日本沒通膨 勿升息阻貶
WSJ：傳台積電考慮擴大在日本的產能 降低地緣政治風險

WSJ：傳台積電考慮擴大在日本的產能 降低地緣政治風險
MLB／本季最難忘…大谷翔平：對洋基3分逆轉砲

MLB／本季最難忘…大谷翔平：對洋基3分逆轉砲

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」