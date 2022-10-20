日圓進逼150 官方隱形干預

日元匯價走勢。(資料來源:彭博資訊)

日圓兌美元匯率 19日盤中貶至32年新低的149.72日圓，步步進逼150日圓大關，在日本 銀行（央行）官員排除透過升息阻貶日圓的可能性之際，升高了東京當局干預匯市的機率。

日圓兌美元貶值0.3%，跌落1990年8月以來的谷底，眼看即將貶破150日圓重要心理關卡。日本財政大臣鈴木俊一警告做空日圓的投資人說，政府會在匯率市場採取「適當回應」。日本政府在9月22日通過購買日圓和出售美元干預了外匯市場，為24年來首見。當日日圓兌美元一度貶至145.90日圓，在日本干預後，美元短暫下跌至140.35日圓左右。根據財務省數據，日本在9月28日為止的一個月裡花了近200億美元干預匯市。

市場猜測日本官方已在進行巧妙干預以支撐日圓，因為日圓不到一周內已兩度在跌向新低時突然走強。Jefferies外匯市場全球主管貝克特爾表示，這些波動似乎是實際交易推動，而非口頭喊話的效果，可見是在隱形干預，也許是在為捍衛150日圓關卡預做準備。

但日本央行迄今不願升息阻貶日圓，日銀審議委員安達誠司表示，在日本經濟面臨全球經濟成長放緩和金融市場動盪等風險加劇之際，要讓日銀的超寬鬆貨幣 政策退場還言之過早。若用貨幣政策回應短期匯率變動，將升高日銀政策指引的不確定性，並對日本經濟造成更多傷害。

日銀總裁黑田東彥也呼應安達的看法並表示，貨幣政策無法直接影響匯率，且日本脆弱的經濟仍需要大規模貨幣支持。他19日在日本國會表示：「近來匯率市場迅速且單向變動，對日本經濟是不利也不願見到的。因此，政府為了處理日圓過度貶值而干預貨幣市場，是非常恰當的。」

日銀和日本政府官員的這些發言凸顯出日本目前面臨的兩難，因為日銀實施超低利率的目的是為了支撐疲弱經濟，但卻加速了不樂見的日圓貶值，導致家戶生活成本升高。