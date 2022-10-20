i14 Plus買氣冷 蘋果大砍單

iPhone 14 Plus買氣疲弱，傳出蘋果大砍訂單，已有大陸零組件供應商收到要求減量生產七成至九成的通知，恐是歷來蘋果新機上市最短的時間內，縮減訂單最多的機種。（本報資料照片）

蘋果iPhone 14系列新機銷售「踢到鐵板」，四款新機當中，最晚上市的中階版iPhone 14 Plus買氣疲弱，傳出蘋果大砍訂單，已有中國零組件供應商收到要求減量生產七成至九成的通知，恐是歷來蘋果新機上市最短的時間內，縮減訂單最多的機種。

iPhone 14 Plus是在10月7日開賣，用以取代前一代mini機種。相較於iPhone 14 Plus上市不到兩周就面臨大砍單，高階款iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max銷售續熱，呈現高階與中階新機「一冷一熱」，透露蘋果在中階iPhone新機策略面臨考驗。

台灣和碩為iPhone 14 Plus主力代工廠，中國立訊則為第二供應商。對於蘋果調降iPhone 14 Plus產量傳聞，和碩表示，不評論單一產品及客戶。

網路媒體《The Information》報導指出，蘋果已開始減產iPhone 14 Plus，主因要對市場需求重新評估。報導稱，蘋果已指示至少一家中國製造業者立即停止生產iPhone 14 Plus用零件。消息人士透露，兩家供應iPhone 14 Plus用零件模組的中國廠商也接獲類似的指示，產量分別縮減70%、90%。

業界人士分析，蘋果9月發表iPhone 14 Plus之後，市場就有「大失所望」的氛圍出現，主因iPhone 14 Plus除了尺寸放大至6.7吋之外，沒有任何新意，甚至沿用iPhone 13的A15處理器而非最新A16晶片。當時就有「iPhone 14 Plus肯定賣不好」的說法。

早在iPhone 14 Plus上市前的預購階段，市場不斷有消息傳出蘋果將調整該機產量。

相比之下，配置更高級的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max更受消費者歡迎，法人表示，鴻海是iPhone 14 Pro系列獨家代工廠，受惠最大。

目前美國iPhone 14 Pro機種的出貨等待時間為三到四周，但較低價機型基本上不用等待。科技新聞網站Tom's Guide指出，美國消費者向電信商訂購新款iPhone的等待時間比直接向蘋果官網下單短。

業界分析，iPhone 14 Plus買氣確實不如iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，但iPhone 14 Plus才剛上市不久，以供應鏈 生產時間來看，蘋果不太可能現階段立刻減產，應是上市滿月或一季度才會視銷量進行調整。