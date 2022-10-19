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全球貨運景氣降溫 今年Q4可能旺季不旺

編譯林奇賢／綜合外電
全球貨運景氣正在降溫，今年第4季可能旺季不旺。（美聯社）
全球貨運景氣正在降溫，今年第4季可能旺季不旺。（美聯社）

由於庫存過多的零售商取消海外訂單，且貨運公司在假期購物季前卻下修貨運量預期，顯示全球貨運景氣正在降溫，今年第4季可能旺季不旺，為本周開跑的美國貨運公司財報季蒙上陰影。

華爾街日報報導，每年第4季通常是貨運旺季，也是貨櫃航商、快遞業者等貨運公司把握強勁需求大發利市的時刻，但近來一系列評估美國貨運需求的指標都在下滑，運費也下降，迫使貨運公司削減運能，擔心更糟的不景氣可能即將到來。

全美零售協會（NRF）發布的全球港口追蹤報告顯示，9月貨運量較8月大幅放緩，反映整體供應鏈的需求減弱。

NRF的報告估計，美國主要海港今年下半年進口量將比去年同期減少4%，遠不如上半年的擴增5.5%。報告作者哈克特（Ben Hackett）表示：「美國進口量的成長動能持續減弱，尤其是來自亞洲的貨物（需求）。即便消費者持續支出，近來貨運公司仍在減少運能，反映庫存充足的零售商，對商品的需求正在下降。」

數據分析集團Descartes Datamyne本月稍早的報告也指出，美國9月進口的20呎標準貨櫃量年減11%，和8月相比則減少12.4%。9月從中國大陸進口到美國的貨櫃月比更銳減18.3%。

海港的進口量下滑已拖累鐵路運量，卡車業務也顯露疲態。FTR運輸情報公司17日在Truckstop.com發布的報告指出，近來美國西岸的現貨卡車運費降至2020年5月來最低，東南部的需求也「急遽下滑」。

需求下滑正拖累運費下跌，有別於傳統貨運旺季的情況。例如，DAT解決方案公司表示，卡車載貨的9月平均現貨運費已比8月低，為2015年以來首見。同時，去年創新高的貨櫃運價也已大幅回落，但仍高於2019年的水準。

零售商 華爾街 供應鏈

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