南韓AI晶片業者Sapeon 將以台積電7奈米製程生產新品

南韓AI晶片業者Sapeon明年的新款X330系列AI晶片，將以台積電的7奈米製程生產。（路透）

南韓人工智慧（AI ）晶片 業者Sapeon表示，明年的新款X330系列AI晶片，將採用台積電的7奈米製程生產。

Sapeon科技長鍾武慶（音譯，Chung Moo-kyoung）說，X330系列晶片將以7奈米製程生產，主要用於處理資料中心的大規模運算，希望到2027年時，7奈米晶片能共賺進2兆韓元營收 。

SK電信旗下的子公司Sapeon在2020年推出AI晶片X220，引發關注，因為這款晶片的運算速度在MLPerf基準評測中，比美國輝達的A2繪圖處理器快2.3倍。鍾武慶說，X220採用28奈米製程，但效能仍優於其他以10奈米製程生產的晶片，兼具價格競爭力與節能效益。

他說，這款晶片已取得穩定與完成的認證，足以啟動量產。Sapeon去年4月完成分拆後，便爭取新客戶的青睞，包括NHN資料中心等。

鍾武慶表示，Sapeon的目標是在2027年推出X500系列晶片，並且持續開發同系列的其他類型晶片。這些晶片多數都能與高頻寬記憶體晶片搭配，保留和SK海力士協同合作的可能性，以因應為特定應用開發客製化晶片的日增需求。