雀巢銷售優於預期 漲價策略助攻

雀巢食品集團（Nestle）今年1~9月的銷售成長優於預期，主因是調漲產品售價。（路透）

全球最大食品與飲料公司雀巢食品集團（Nestle）今年頭九個月的銷售成長優於預期，歸因於該公司數十年來幅度最大的漲價行動。

雀巢19日公布，今年1~9月銷售額達691億瑞郎（694.3億美元），優於分析師預估的689億瑞郎；排除匯率波動及併購支出等因素的有機營收 大增8.5%，優於市場預估值8.3%，也創下2008年以來最大增幅。

雀巢計劃從連鎖咖啡 巨擘星巴克 收購咖啡品牌Seattle's Best Coffee，但並未公布收購價碼。雀巢預估全年營收將成長約8%，是前一次預估區間的頂端。

雀巢執行長施耐德（Mark Schneider）達成上任以來最快的營收成長步調，因雀巢仍握有漲價的實力，並未因此嚇跑消費者。全球通膨正持續飆升，歐元區9月通膨率升至10%歷史高點。

雀巢今年1~9月總銷量增加1%，定價策略則為有機營收成長貢獻7.5個百分點。以整年度來看，雀巢即將創下至少20年來最大的價格漲幅。

儘管雀巢順利提升總銷量，但精品咖啡事業Nespresso的需求下滑，不如2021年的強勁表現。消費者去年居家防疫時消費更多咖啡，帶動此品牌以雙位數增幅成長；Nespresso今年頭九個月累計漲價4.9%，總銷量則下滑1.9%。