我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

雀巢銷售優於預期 漲價策略助攻

編譯洪啟原／綜合外電
雀巢食品集團（Nestle）今年1~9月的銷售成長優於預期，主因是調漲產品售價。（路透）
雀巢食品集團（Nestle）今年1~9月的銷售成長優於預期，主因是調漲產品售價。（路透）

全球最大食品與飲料公司雀巢食品集團（Nestle）今年頭九個月的銷售成長優於預期，歸因於該公司數十年來幅度最大的漲價行動。

雀巢19日公布，今年1~9月銷售額達691億瑞郎（694.3億美元），優於分析師預估的689億瑞郎；排除匯率波動及併購支出等因素的有機營收大增8.5%，優於市場預估值8.3%，也創下2008年以來最大增幅。

雀巢計劃從連鎖咖啡巨擘星巴克收購咖啡品牌Seattle's Best Coffee，但並未公布收購價碼。雀巢預估全年營收將成長約8%，是前一次預估區間的頂端。

雀巢執行長施耐德（Mark Schneider）達成上任以來最快的營收成長步調，因雀巢仍握有漲價的實力，並未因此嚇跑消費者。全球通膨正持續飆升，歐元區9月通膨率升至10%歷史高點。

雀巢今年1~9月總銷量增加1%，定價策略則為有機營收成長貢獻7.5個百分點。以整年度來看，雀巢即將創下至少20年來最大的價格漲幅。

儘管雀巢順利提升總銷量，但精品咖啡事業Nespresso的需求下滑，不如2021年的強勁表現。消費者去年居家防疫時消費更多咖啡，帶動此品牌以雙位數增幅成長；Nespresso今年頭九個月累計漲價4.9%，總銷量則下滑1.9%。

營收 咖啡 星巴克

上一則

汽車、手機熱賣…比亞迪犀利 Q3賺逾8億美元

延伸閱讀

咖啡適量有益健康 喝過量會有5個不良副作用

咖啡適量有益健康 喝過量會有5個不良副作用
中國星巴克突破6000家 上海門店數破千領跑全球

中國星巴克突破6000家 上海門店數破千領跑全球
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
IP SHANGHAI聯手星巴克 推中國首款「上海」咖啡

IP SHANGHAI聯手星巴克 推中國首款「上海」咖啡

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知