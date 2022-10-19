鐵礦砂出貨量 力拓調降預估

全球最大鐵礦砂供應商力拓（Rio Tinto）上季鐵礦砂出貨量減少，並調降全年出貨量預測，原因是歐美國家經濟衰退的風險持續升高，且最大金屬消費國中國大陸房市景氣疲軟，使鐵礦砂需求走軟。

力拓18日公布，截至9月30日的第3季鐵礦砂出貨量為8,290萬噸，較去年同期減少1%，但季比增加4%；該公司下修2022年全年出貨量預測，預料將落在目標區間約3.2億~3.35億噸的下緣。力拓指出，鐵礦砂、銅和鋁等原料的供應商，正面臨更嚴峻的逆風。

加拿大皇家 銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師說，力拓鐵礦砂產量從前一季上揚，並維持全年出貨量預估，就算可能只會達到目標區間下緣，應能讓投資 人稍微鬆一口氣。

力拓表示：「由於美國和歐洲激進升息，經濟衰退擔憂正在浮現，而房市低迷繼續使中國大陸經濟承壓。全球需求放緩，對中國大陸強勁的出口構成了下行風險，而消費者仍對大陸房市持謹慎態度。」

中國大陸、歐洲因鋼鐵供應過剩紛紛減產，力拓持續苦於激增的生產成本，且鐵礦砂價格到年底時可能跌至過去三到四年來最低水準。彭博工業金屬指數 已從3月時的歷史高點重挫40％，力拓最主要的收入來源鐵礦砂，價格則已跌至2021年來新低。