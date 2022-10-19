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價格逆勢跌 買新手機是撿便宜？

編譯王巧文／綜合報導
美國9月通膨報告顯示，通膨率已衝上40年高點，但智慧手機價格竟逆勢暴跌22%，締造歷來最大跌幅。（路透）
美國9月通膨報告顯示，通膨率已衝上40年高點，但智慧手機價格竟逆勢暴跌22%，締造歷來最大跌幅。（路透）

根據美國勞工部統計局上周發布的通膨報告，美國9月整體通膨率年升8.2%，依舊在40年高點盤旋，從食品到機票和能源，所有產品價格無不漲翻天，但有一類商品價格竟逆勢下跌，而且還較去年暴跌22%，那就是智慧手機

財經媒體CNBC報導，這項數據似乎違反直覺：大多數手機都很貴，而且最高階機種可沒有降價。蘋果（Apple）9月推出的新iPhone，在美國的售價與去年上市機款相同，三星今年的高階新機要價高達1800美元，智慧手機在全球市場的平均售價也持續走高，事實證明，智慧手機沒變便宜，但問題是智慧手機的通膨計算方式不同。

美國勞工部統計局經濟學者Jonathan Church對此表示：「（9月CPI數據中的）智慧手機項目價格大跌，事實上只是大致反映品質進步。」

美國CPI數據通常是拿同樣商品與往年價格做比較，例如今年的雞蛋價格與去年雞蛋相比，因此每年價差都不太大。然而，在智慧手機方面，因為新品規格逐年更新升級，如果手機品質改善而售價不變，統計局便將其視為更加划算。

該局一年會檢視當年新機兩次，測量其優化之處。Church指出：「我們談論手機螢幕尺寸、隨機存取記憶體（RAM）、處理器速度、相機或後置鏡頭，可否折疊之類的。」

接著，該局會進行「品質調整」，如果新iPhone價格未調漲，但具備新功能，那麼CPI報告便斷定新機比舊機更有價值，並且假設消費者撿到便宜。

手機 勞工部 雞蛋

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