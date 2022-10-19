我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

500億→160億 英特爾砍自駕估值

編譯葉亭均／綜合報導

英特爾旗下自駕車部門Mobileye Global在首次公開發行股票（IPO）中的估值，從最初預期的500億美元大幅調降至160億美元左右，儘管這可能是今年今年科技業最大上市案之一，但也再次反映出目前IPO市場市況極冷。

根據該公司遞交給主管當局的文件，Mobileye如今把發行價設定在每股18至20美元之間，若以最高價計算可籌得8.2億美元。路透報導，該公司今年稍早已秘密遞交IPO申請書，當時預期公司估值落在500億美元左右，之後曾下修到300億美元，如今看來只剩160億美元。另外，Mobileye打算釋出4,100萬股普通股。

Mobileye的上市對IPO市場而言也是一次考驗，目前IPO市場受到通膨和利率上升、經濟衰退疑慮與股價暴跌等多重打擊，其中科技股受傷程度尤重。

根據Dealogic的數據，美國IPO市場正邁向有紀錄以來最糟年度表現之一，傳統IPO案所籌得的資金，可能寫下1995年來最少的紀錄。

多數原定在今年上市的公司都已將計畫延至明年，但Mobileye是打算繼續推動IPO最大且知名度高的公司之一。英特爾執行長基辛格表示，讓Mobiley上市是要提高其知名度並吸引更多企業，他也說過，英特爾不需要Mobileye進行IPO後所籌得的資金。

總部位於以色列的Mobileye，於2017年被英特爾以153億美元納為全資子公司，之前在紐約證交所掛牌，主要是製造相機和輔助駕駛功能晶片，在汽車產業邁入全面自動駕駛之際，價值自然備受重視。

Mobileye的營運表現也相當亮眼，今年上半年度營收年比增加21%至8.54億美元，淨損6,700萬美元。

英特爾是在2017年以153億美元收購了這家以色列公司。

以色列 自駕車 營收

上一則

全球智慧手機Q3出貨減少9% 預估下滑趨勢再延續9個月

下一則

價格逆勢跌 買新手機是撿便宜？

延伸閱讀

英特爾自駕事業Mobileye今路演 估值恐縮至200億元

英特爾自駕事業Mobileye今路演 估值恐縮至200億元
輝達、英特爾遊戲顯卡新品上市 超微11月3日發表新產品

輝達、英特爾遊戲顯卡新品上市 超微11月3日發表新產品
PC寒冬 英特爾傳裁員千人

PC寒冬 英特爾傳裁員千人
個人電腦市況很糟 傳英特爾擬「裁員數千人」

個人電腦市況很糟 傳英特爾擬「裁員數千人」

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30
Subway第3季同店銷售增加8.4%，過去18個月以來，全美約2萬家門市的銷售也非常亮眼。 （美聯社）

這家潛艇堡專賣店逆轉勝 都拜這個策略所賜

2022-10-13 08:46

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知