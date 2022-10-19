500億→160億 英特爾砍自駕估值

英特爾旗下自駕車 部門Mobileye Global在首次公開發行股票（IPO）中的估值，從最初預期的500億美元大幅調降至160億美元左右，儘管這可能是今年今年科技業最大上市案之一，但也再次反映出目前IPO市場市況極冷。

根據該公司遞交給主管當局的文件，Mobileye如今把發行價設定在每股18至20美元之間，若以最高價計算可籌得8.2億美元。路透報導，該公司今年稍早已秘密遞交IPO申請書，當時預期公司估值落在500億美元左右，之後曾下修到300億美元，如今看來只剩160億美元。另外，Mobileye打算釋出4,100萬股普通股。

Mobileye的上市對IPO市場而言也是一次考驗，目前IPO市場受到通膨和利率上升、經濟衰退疑慮與股價暴跌等多重打擊，其中科技股受傷程度尤重。

根據Dealogic的數據，美國IPO市場正邁向有紀錄以來最糟年度表現之一，傳統IPO案所籌得的資金，可能寫下1995年來最少的紀錄。

多數原定在今年上市的公司都已將計畫延至明年，但Mobileye是打算繼續推動IPO最大且知名度高的公司之一。英特爾執行長基辛格表示，讓Mobiley上市是要提高其知名度並吸引更多企業，他也說過，英特爾不需要Mobileye進行IPO後所籌得的資金。

總部位於以色列 的Mobileye，於2017年被英特爾以153億美元納為全資子公司，之前在紐約證交所掛牌，主要是製造相機和輔助駕駛功能晶片，在汽車產業邁入全面自動駕駛之際，價值自然備受重視。

Mobileye的營運表現也相當亮眼，今年上半年度營收 年比增加21%至8.54億美元，淨損6,700萬美元。

英特爾是在2017年以153億美元收購了這家以色列公司。