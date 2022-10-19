高盛第三季淨利 優於預期

高盛第3季財報，上季營收與獲利雖比去年同期下滑，但都優於市場預估。（路透）

高盛 18日公布第3季（7-9月）財報，上季營收 與獲利雖比去年同期下滑，但都優於市場預估，高盛股價早盤漲逾4%。

美股18日在高盛等公司財報表現優異下開高走高，道瓊漲逾600點、那斯達克綜合指數翻揚2%。強勁的企業財報有助減緩市場對經濟衰退的疑慮。

高盛上季淨利年減43%，但為30.7億美元，每股盈餘（EPS）為8.25美元，遠低於去年同期的53.8億美元及每股14.93美元，但優於預估的28億及7.69美元。淨營收比去年同期減少12%，為119.8億美元，但高於預估的114.1億美元。股本報酬率（ROE）換算成年率為11%，也優於分析師預估的10.5%。

金融市場交易額擴大，使高盛的債券 、外匯及原料商品部門的交易費用收入達62億美元，比分析師預估的57億美元高出11%；債券手續費收入為30億美元，主要靠利率及匯率波動帶動；股票手續費收入為25.9億美元，符合預估，是華爾街六大銀行中最佳者。

利率不斷上升的結果，也帶動高盛上季的淨利差（NIM）勁揚31%。這是衡量銀行業獲利能力的重要指標。但股、債市場下跌，對其他部門的營收不利，債券及股票承銷業務營收劇降。債券承銷收入減少55%，為3.28億美元。投資銀行部門營收15.8億美元，劇減57%，且減幅超出預估，主因企業併購以及新股新債發行業務收入減少。資產管理業務營收減少20%，降至18.2億美元。

消費者業務營收7.44億美元，仍持續虧損。債務勾銷費用為1.72億美元，低於預估的1.741億美元；信貸損失提撥額為5.15億美元。

在六大銀行中，高盛的股價／淨值比（P/B）僅高於花旗。今年來高盛股價累積下跌近20%，但比KBW銀行股指數的26%跌幅要小。