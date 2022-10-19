英債市強震 英鎊應聲翻黑

英國央行 18日表示，倫敦金融時報（FT）有關可能該行將延後啟動量化緊縮（QT）計畫的報導不準確，英國匯市與債市波動擴大，英鎊應聲翻黑，10年期公債殖利率 則在4%的關卡上下來回沖刷。

央行發言人表示，金融時報18日稍早關於英國央行可能延後出售數十億英鎊公債，以促進英國公債市場的穩定的報導並不準確。英鎊18日在亞洲上午盤走勢已無前日強勢，央行的一番澄清讓英鎊應聲下挫，兌美元一度跌0.8%，至1.1267美元；英國10年期公債殖利率一度升抵4.089%，之後又曾跌到3.9266%。

金融時報未引述消息來源報導，英國央行可能會延後實施量化緊縮計畫，也就是延後規模數以億計英鎊的公債出售計畫，以便讓英國公債市場在歷經「迷你預算」事件風暴之後進一步穩定下來。當時英鎊應聲由貶翻升，漲幅0.3%。

報導指出，英國央行原本就已將英國公債出售計畫自10月6日延後至本月底才啟動，但傳出英國央行會臣服於投資人壓力，繼續進一步延後實施這項計畫，直到債市變得穩定。

英國央行在先前的量化寬鬆政策期間買進規模8,380億英鎊的公債，今年9月敲定在未來12個月內主動進行量化緊縮，包含大賣公債，希望透過結合公債到期與主動賣出的方式，在降低資產負債表的第一年就減少800億英鎊的資產。

儘管英國30年期公債殖利率已從近期逾5%的高點水準回落，17日降至4.32%，但仍遠高於特拉斯政府公布迷你預算前的3.75%

報導指出，英國央行高層官員在近幾周判斷英國公債市場「非常苦痛」後，產生了延後賣出公債的想法，這一看法也獲得央行的金融政策委員會支持。近來如過街老鼠的英國首相特拉斯，18日也為引發市場動盪的減稅計畫「錯誤」致歉，但她也說自己不會下台，堅稱會領導保守黨到下次大選。