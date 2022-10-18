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史上最大整併 高盛改組三大部門

編譯劉忠勇、林奕榮／綜合報導
高盛集團計畫將主要的事業整併為三個部門，這將是執行長蘇德巍上任四年來第三次大改組。（路透）
高盛集團計畫將主要的事業整併為三個部門，這將是執行長蘇德巍上任四年來第三次大改組。（路透）

高盛集團計畫將主要的事業整併為三個部門，這將是執行長蘇德巍（David Solomon）上任四年來第三次大改組，也是高盛史上最大的一次業務整併。

華爾街日報引述知情人士報導，高盛將把最主要的投銀業務和交易業務合併為一個部門。第二個部門則由資產管理和財富管理業務合併而成。

第三個部門據傳名稱為「平台解決方案」（Platform Solution），包括交易金融業務（transaction banking）、金融技術平台組合，專業貸款機構GreenSky，以及與蘋果和通用汽車（GM）合資的事業。

據路透報導，高盛定18日美股盤前公布第3季財報，預期將同時公布改組計畫。

彭博資訊報導，高盛最新改組計畫中最引人注目的，是蘇德巍的立場反轉。兩年前，蘇德巍雖然面臨內部人士的質疑，仍推動分拆資產管理和財富管理業務，如今卻決定再將兩者合併。

另外，蘇德巍過去也不願將投銀業務和交易業務合併，因為這些收取手續費的業務，是高盛用來說服股東的依據，如今準備合併兩個部門。

消金事業的變動也值得關注，蘇德巍上任之初就有意大力發展零售銀行業務，但最新計畫將把這些努力捨棄。知情人士透露，消金事業將被拆解；零售銀行部門Marcus被併入資產管理和財富管理業務合併的新部門。

執行長蘇德巍正推動高盛把重心轉向在任何環境下都能產生穩定收入的業務，上述重組是最新行動。這也反映高盛正努力克服來自投資人甚至是一些高階主管對高盛進軍消費金融業務的質疑。

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