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國際利多 刺激美股反彈

編譯林聰毅／綜合報導
英國減稅政策大轉彎獲市場肯定，加上投資人注意力轉向一些重量級企業財報，且美債殖利率下滑，推升美股四大指數17日早盤勁揚。（歐新社）
英國減稅政策大轉彎獲市場肯定，加上投資人注意力轉向一些重量級企業財報，且美債殖利率下滑，推升美股四大指數17日早盤勁揚。（歐新社）

英國減稅政策大轉彎獲市場肯定，加上投資人注意力轉向一些重量級企業財報，且美債殖利率下滑，推升美股四大指數17日早盤勁揚，道瓊工業指數一度跳漲逾450點，漲幅超過2%；費城半導體指數漲逾2%。

紐約三大指數開高走高，道瓊與標普500指數漲幅都超過2%，那斯達克綜合指數更漲逾3%，與上周五的情況截然不同。上周最後一個交易日因通膨預期意外反轉上揚而重挫，標普500指數周線跌1.6%，過去五周有四周收黑。但一些人認為市場有技術上的理由看到短期獲得緩解。

摩根史坦利的威爾森在報告中表示：「在企業完全承認或衰退正式到來之前，200周移動均線是一個嚴肅的支撐底部，這兩者都可能需要幾個月的時間，並導致短期內出現技術性反彈。」彭博資訊報導，標普500上周五收盤跌破了200日均線，過去除了2000~2002年、2008~2009年幾次大熊市以及2020年疫情期間以外，大盤幾乎都會在這條長期技術支撐線上反彈。

美股17日盤初走勢也可能與英國財政政策大轉彎有關，新任財政大臣杭特幾乎悉數取消了前任財相夸騰所推的減稅措施，英鎊兌美元應聲勁升1%，英國公債殖利率下滑，價格反向走揚。美國和歐元區公債殖利率也同步下滑。

此外，企業財報也拉抬17日盤勢，美國銀行發布優於預期的財報，早盤股價漲逾4%，紐約梅隆上季獲利也優於預期，股價跳漲逾5%。美國企業正在陸續發布第3季度財報，面對頑固的高通膨和經濟放緩，投資人正在密切關注美國企業是否會下修其營運前景。

摩根史坦利分析師威爾森表示，短期內美股應可繼續走高，因為英國首相特拉斯的減稅措施反轉，讓金融市場的風險胃納好轉。

Premier Miton Investors投資長布瑞爾表示，市場動盪應該會減輕，然而英國政局方面的不確定性並未消失，反而可能增加。

對於希望在外國投資的外國投資人來說，這種拉鋸戰無助現況，或許短期內是好消息，但長期影響仍未知。

美股上周四出現戲劇性大反彈，隔天又以大跌做收。部分投資人表示，美國股市最近這種宛如坐雲霄飛車的行情，似乎是典型的熊市反彈，也就是大幅下跌後的市場暫時反彈走高，但之後賣壓依然湧現。

指數 投資 殖利率

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