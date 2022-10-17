我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報緩解擔憂 道指漲550點

俄國蘇愷34戰機墜毀西南部住宅區 至少3人喪命

日本指望日圓貶值效益 看好外國遊客報復性支出5兆日圓

編譯葉亭均／綜合外電
日本政府希望藉由外國觀光客入境旅遊支出提高國內收益，強調日圓貶值帶來的好處。（路透）
日本政府希望藉由外國觀光客入境旅遊支出提高國內收益，強調日圓貶值帶來的好處。（路透）

隨著日本解除新冠疫情旅遊限制措施，國際觀光客預料支出大增，日本首相岸田文雄正要抓住這樣的機會，凸顯日圓重貶帶來的好處。

英國金融時報報導，經濟學家估計，外國遊客支出額可能會超過日本政府的5兆日圓（350億美元）年度目標，有助抵銷進口食品與能源價格上漲的影響，後者已導致日本的貿易逆差擴大。

岸田文雄上周接受金融時報專訪時表示：「我們必須準備各種措施，藉由促進入境旅遊、企業回流和出口，極大化發揮弱勢日圓帶來的好處。」

對於民意支持度已跌至新低的岸田文雄而言，扭轉關於日圓貶值不利經濟的悲觀說法是很重要的。根據時事通信社近期調查，岸田的支持率已下滑4.9個百分點至27.4%。

日本11日已取消幾乎所有剩下的新冠旅遊限制措施，取消對散客的簽證要求與每日5萬人外國觀光客的入境上限。觀光客現在入境時免於接受隔離與進行新冠病毒篩檢，但必須繳交疫苗接種證明或離境出發72小時內的陰性篩檢結果。

日本政府設定的觀光客支出5兆日圓的年度目標略高於2019年達到的水準，當年有3,180萬國際觀光客赴日旅遊。

高盛經濟學家田中由里子表示，如果中國大陸觀光客重返日本，入境消費額可能達到一年6.6兆日圓，但這需要大陸政府嚴格的清零政策出現重大轉變，包括鬆綁出境旅遊限制。陸客占日本 2019年外國觀光客的三分之一。

田中由里子說，如果把日本公民海外旅遊支出計入，那麼日本的國際旅遊淨收入約4.3兆日圓，「這樣的金額不夠大得足以抵銷日本龐大的貨物貿易逆差，但足以抵銷我們預測2023年的1兆日圓經常帳逆差」。

瑞穗資訊綜研分析師小野寺莉乃表示，在沒有陸客的情況下，岸田的5兆日圓入境觀光支出目標「相當宏大」，但她表示，日圓貶值已經推高人均支出，「通膨加上等候已久的觀光客報復性消費，預期將拉高支出」。

日本 觀光 岸田文雄

上一則

財報緩解擔憂 道指漲550點

延伸閱讀

統一教因安倍遇刺案再受關注 日相岸田下令調查

統一教因安倍遇刺案再受關注 日相岸田下令調查
用人唯親 岸田文雄派長子當秘書 遭批浪費納稅人血汗錢

用人唯親 岸田文雄派長子當秘書 遭批浪費納稅人血汗錢
日本迎接觀光財 盼外客一年貢獻345億元 彭博盤點好處

日本迎接觀光財 盼外客一年貢獻345億元 彭博盤點好處
內舉不避親 日本首相岸田文雄任命長子當個人秘書

內舉不避親 日本首相岸田文雄任命長子當個人秘書

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
史坦普500指數今年已跌25%，投資人正嘗試測試底部。（路透）

投資人測底失敗 美股又因通膨壓力倒栽蔥

2022-10-15 18:30

超人氣

更多 >
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻