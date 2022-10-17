日本指望日圓貶值效益 看好外國遊客報復性支出5兆日圓

日本政府希望藉由外國觀光客入境旅遊支出提高國內收益，強調日圓貶值帶來的好處。（路透）

隨著日本 解除新冠疫情旅遊限制措施，國際觀光 客預料支出大增，日本首相岸田文雄 正要抓住這樣的機會，凸顯日圓重貶帶來的好處。

英國金融時報報導，經濟學家估計，外國遊客支出額可能會超過日本政府的5兆日圓（350億美元）年度目標，有助抵銷進口食品與能源價格上漲的影響，後者已導致日本的貿易逆差擴大。

岸田文雄上周接受金融時報專訪時表示：「我們必須準備各種措施，藉由促進入境旅遊、企業回流和出口，極大化發揮弱勢日圓帶來的好處。」

對於民意支持度已跌至新低的岸田文雄而言，扭轉關於日圓貶值不利經濟的悲觀說法是很重要的。根據時事通信社近期調查，岸田的支持率已下滑4.9個百分點至27.4%。

日本11日已取消幾乎所有剩下的新冠旅遊限制措施，取消對散客的簽證要求與每日5萬人外國觀光客的入境上限。觀光客現在入境時免於接受隔離與進行新冠病毒篩檢，但必須繳交疫苗接種證明或離境出發72小時內的陰性篩檢結果。

日本政府設定的觀光客支出5兆日圓的年度目標略高於2019年達到的水準，當年有3,180萬國際觀光客赴日旅遊。

高盛經濟學家田中由里子表示，如果中國大陸觀光客重返日本，入境消費額可能達到一年6.6兆日圓，但這需要大陸政府嚴格的清零政策出現重大轉變，包括鬆綁出境旅遊限制。陸客占日本 2019年外國觀光客的三分之一。

田中由里子說，如果把日本公民海外旅遊支出計入，那麼日本的國際旅遊淨收入約4.3兆日圓，「這樣的金額不夠大得足以抵銷日本龐大的貨物貿易逆差，但足以抵銷我們預測2023年的1兆日圓經常帳逆差」。

瑞穗資訊綜研分析師小野寺莉乃表示，在沒有陸客的情況下，岸田的5兆日圓入境觀光支出目標「相當宏大」，但她表示，日圓貶值已經推高人均支出，「通膨加上等候已久的觀光客報復性消費，預期將拉高支出」。