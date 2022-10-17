日圓狂貶的後遺症：外籍勞工沒興趣去了

日圓狂貶降低了日本對外籍勞工的吸引力，營建和護理業尤其難找人。（路透）

日經報導，日圓兌美元和其他貨幣 狂貶，降低了日本 對外籍勞工的吸引力。新興亞洲國家與日本的薪資差距縮小，尤其令日本的營建業和照護業難以雇用到所需人力。

東京有個非營利組織MPKen，專為想赴日本工作的越南 營建工程人員提供訓練課程，2019年時，50個名額的課程能收到逾250人申請，但今年秋天，MPKen預料連50人都不到。

主要原因就是日圓狂貶，過去兩年兌越南盾的匯價大貶超過20%。近年來，日本的外籍工程人員平均月薪大約200,000日圓（1344.4美元）。在越南，同領域的技術純熟人員，現在每月可領到150,000日圓（1008.2美元），這讓越南人遠赴日本工作的動機大減。

另一個例子是今年春天開始在東京西北方的群馬縣、一間護理之家工作的菲律賓女性，她每月寄15%的薪水、大約是30,000日圓（201.6美元）回家，非常擔心貨幣貶值的問題。

日經援引為菲律賓外勞媒合工作的「菲律賓技術實習計畫許可機構協會」報導，現在較多菲律賓人想去薪資較高和能講英語的國家，例如澳洲。

雖說越南和菲律賓非製造業工作的薪資相對下仍遠低於日本，但如果日本的營建工程和照護人員依美元計價的平均薪資是100，河內和馬尼拉兩個城市的薪資已經漲到50和70。