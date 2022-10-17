我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

饒舌藝人肯伊威斯特將收購右派社群平台Parler

長島鐵路曼哈頓新站工程 爆3套帳本 MTA駁斥

日圓狂貶的後遺症：外籍勞工沒興趣去了

編譯季晶晶／綜合外電
日圓狂貶降低了日本對外籍勞工的吸引力，營建和護理業尤其難找人。（路透）
日圓狂貶降低了日本對外籍勞工的吸引力，營建和護理業尤其難找人。（路透）

日經報導，日圓兌美元和其他貨幣狂貶，降低了日本對外籍勞工的吸引力。新興亞洲國家與日本的薪資差距縮小，尤其令日本的營建業和照護業難以雇用到所需人力。

東京有個非營利組織MPKen，專為想赴日本工作的越南營建工程人員提供訓練課程，2019年時，50個名額的課程能收到逾250人申請，但今年秋天，MPKen預料連50人都不到。

主要原因就是日圓狂貶，過去兩年兌越南盾的匯價大貶超過20%。近年來，日本的外籍工程人員平均月薪大約200,000日圓（1344.4美元）。在越南，同領域的技術純熟人員，現在每月可領到150,000日圓（1008.2美元），這讓越南人遠赴日本工作的動機大減。

另一個例子是今年春天開始在東京西北方的群馬縣、一間護理之家工作的菲律賓女性，她每月寄15%的薪水、大約是30,000日圓（201.6美元）回家，非常擔心貨幣貶值的問題。

日經援引為菲律賓外勞媒合工作的「菲律賓技術實習計畫許可機構協會」報導，現在較多菲律賓人想去薪資較高和能講英語的國家，例如澳洲。

雖說越南和菲律賓非製造業工作的薪資相對下仍遠低於日本，但如果日本的營建工程和照護人員依美元計價的平均薪資是100，河內和馬尼拉兩個城市的薪資已經漲到50和70。

日本 越南 貨幣

上一則

供應鏈大亂2年後 情況要反轉了：運費和運量同步下滑

延伸閱讀

人造皮取代真皮 電動車帶頭衝

人造皮取代真皮 電動車帶頭衝
日圓再創新低 日本銀行緊盯

日圓再創新低 日本銀行緊盯
日本振興國旅上路 民眾報復性出遊各地現人潮

日本振興國旅上路 民眾報復性出遊各地現人潮
日本官方證實 「遊戲王」作者高橋和希捨身救人溺斃

日本官方證實 「遊戲王」作者高橋和希捨身救人溺斃

熱門新聞

大摩預估，勞力士等中古名表的二手價將進一步下跌。(路透)

供過於求 勞力士等二手名表價格將續跌

2022-10-14 10:59
由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。美聯社

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

2022-10-13 17:02
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
美國第二大連鎖超市克羅格14日宣布以246億美元收購Albertsons。 路透

強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

2022-10-14 09:59
美國9月核心CPI年升率更創40年來新高，聯準會11月初會議幾乎確定將第四度升息3碼，美股13日早盤大跌後回彈。（路透）

美股早盤大跌後反彈 重回3500展現技術支撐

2022-10-13 11:20
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻