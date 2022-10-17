日圓再創新低 日本銀行緊盯
日圓上周一度觸及32年低谷，逼近150日圓兌1美元的關鍵價位，貨幣交易商17日將密切關注日本當局是否會出手阻貶日圓。日本銀行（央行）副總裁若田部昌澄15日已表示，日圓近來波動「顯然太快且太單向」，可能傷害經濟。
由於美國聯準會（Fed）更積極升息的前景升溫，日圓兌美元14日對美元收盤貶逾1%，報148.67日圓兌1美元，連續第九周走貶。財相鈴木俊一當天指出，「深度關切」市場波動迅速擴大，財務省外匯官員神田真人也表示，準備採取「大膽行動」。
這項強烈措辭是日本政府近來警告匯市投機波動的最新發言。
日圓兌美元9月一度貶至145.9日圓，促使當局24年來首度採取行動支撐日圓，但近來日圓又走貶，顯示市場正在測試當局再度干預的決心。
策略師已認為，日本政府未必會有任何整數防線，而是關注貶值速度，但一些策略師認為150日圓是日本民眾的重要心理關卡，若貶破這個水準，政府可能面臨再度行動的國內壓力。裕信銀行外匯策略師馬里奇說，許多投資人揣測150日圓就是日本政府目前容忍日圓貶值的可能底線。
若田部昌澄15日說，政府已表明，阻止日圓過度貶值的努力，和央行維持超寬鬆貨幣政策以達成2%通膨目標，並無不一致，也不相悖。
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