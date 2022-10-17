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用戶不捧場 Meta元宇宙下修目標

編譯林奇賢／綜合報導

儘管Meta創辦人祖克伯說要打造出更具沉浸式體驗的元宇宙，還需幾年時間，但內部文件顯示，旗下最具代表性的虛擬實境（VR）社群平台Horizon Worlds目前的表現，顯然和內部預期有極大落差。

華爾街日報報導，Meta起初將該平台今年底前的目標，設為每月活躍用戶達到50萬人，但近幾周卻大幅下修至28萬人。這份文件顯示，目前其用戶連20萬人都不到。

包含內部備忘錄的多份文件顯示，多數來到Horizon Worlds的用戶，第一個月後就不再回來，自今年春季以來，用戶基礎逐漸減少。

相形下，臉書、IG、WhatsApp等社群媒體產品，每月合計吸引逾35億名活躍用戶，相當於全球近一半人口。而Horizon Worlds每月活躍用戶，比美國南達科他州蘇瀑市的人口還少。

根據公司內部統計，這個虛擬世界僅9%的地方曾被至少50人造訪，大多數地方從來沒有人去過。

一份調查顯示，用戶表示他們找不到自己喜歡去的元宇宙世界，也找不到人結伴。另外也有人抱怨「裡面的人看起來不真實」、虛擬化身沒有下半身。

這份調查的訪調人數僅514人，因為符合資格的用戶「鳳毛麟角」。

Meta元宇宙部門副總裁沙阿（Vishal Shah）在內部信函中說，部分問題在於，Meta自家的員工使用這個產品的次數也不夠多，「一個簡單的事實是，若自己人都不愛用，怎能期待用戶愛上這個產品？」

文件顯示，為解決持續性的程式漏洞和用戶抱怨的問題，Meta上月私下「封鎖」Horizon Worlds，意味著暫停推出新功能，直至改進用戶目前的體驗。

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