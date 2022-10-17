人造皮取代真皮 電動車帶頭衝

多年來，牛皮或羊皮等真皮材質的內裝，都被視為提供給汽車買主的加值選擇。如今在環境意識抬頭下，消費者開始尋找不用宰殺動物也能取得的替代品，植物肉便是一個例子。不光是汽車業，航空業也轉而尋找可替代真皮的材料，以便減輕飛機的重量，既能節省燃料也能減少排碳。

日本 的Ultrafabrics控股公司就是這麼一家生產合成皮革的公司，根據Cleantechnica去年的報導，這家日本企業是特斯拉 的供應商。Ultrafabrics的客戶名單上則有聯合航空（UA）等航空公司。

熬過腥風血雨的2020年後，Ultrafabrics的股價隨著營收 和獲利一起回升，而且是五級跳。公司預估，到明年3月底止的2022年度營業利益達27億日圓（1,870萬美元），營收達186億日圓。

總部位於東京的Ultrafabrics，前身是第一化成，當時就已打造出一種強韌但輕軟如真皮的材質。第一化成2017年與美國的Ultrafabrics合併後改名，維持在日本上市，原先的第一化成負責生產業務，原本Ultrafabrics則負責行銷與銷售。

根據Straits Research公司的資料，到2030年左右，全球人造皮革市場規模有望達到672億美元，電動車正是帶動成長的主要動力，因為許多具環境意識的消費者會關心車子對於動物產品的使用。特斯拉為回應投資人對於車輛也要「全素」的呼聲，從2016年開始就是用人造皮。其他車廠也從善如流。

Ultrafabrics社長吉村昇在一次演說中提到，他到海外推廣產品時，經常被問到的問題是他們的「永續題材」為何？行銷這類產品時，其中一大挑戰便是讓產品能和具社會與環境意識消費者產生共鳴，再據以創造獲利。吉村昇指出，中國和日本是這類挑戰最多市場，這兩地也較少人造皮革產品，至於歐美消費者則愈來愈能接受另類的皮革產品。

他說：「現在依然有一種永續只是加值選項的意識，但或許在不久的未來就會變成一種必要的產品。」