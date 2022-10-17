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糧食進口國 面臨毀滅性利空

編譯任中原／綜合報導
全球糧食危機不斷升溫中。(歐新社)
全球糧食危機不斷升溫中。(歐新社)

全球糧食進口國正遭遇利率上升、美元升值及商品飆漲等三重「毀滅性組合」，美元飆升迫使非洲與亞洲糧食進口商四處搜羅美元以採購糧食，可能使全球糧食危機雪上加霜。

迦納貨幣塞地（Cedi）對今年來美元已重貶44%，貶幅為全球第二大，糧商警告聖誕節前後就可能無糧可用。巴基斯坦因政府禁止外匯流出，使港口堆積數千只滿載糧食的貨櫃待提；埃及則因為一些麵粉廠小麥即將用盡，迫使烘焙業者提高麵包售價。

美元猛升大幅削弱進口國支付糧款的能力。許多進口國的外匯存底逐漸枯竭，業者取得美元的能力萎縮，銀行也減緩放貸。

穀物巨擘嘉吉公司表示，多國進口商根本無力負擔，付不起糧食貨款。本國貨幣購買力下降，且美元短缺，加重全球糧食體系的壓力。

國際貨幣基金（IMF）警告，這場糧食災難至少與2007-08年時一樣嚴重；由於俄烏戰爭再度加劇，黑海的糧食出口作業可能又受干擾，加上近月來氣候甚不正常，糧食庫存本就偏低，且肥料與能源價格上漲，都推高糧食生產成本。

美國聯準會（Fed）持續升息，使美元對新興及開發中國家貨幣勁升，提高通膨及償債壓力。

美國財長葉倫呼籲對最困難的國家擴大糧食援助，世界糧食計畫署（WFP）表示，全球正面臨現代史上最嚴重的糧食危機。

最現實的問題是，進口商因為成本上升、資金萎縮及美元短缺，難以確保進口的糧食能準時出關，結果可能使糧食堆積在港口，甚至被轉運到其他國家。

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