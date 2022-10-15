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韓工業電價漲20% 企業叫苦

編譯簡國帆／綜合報導
韓工業電價漲20% ，企業感受到沉重壓力。（歐新社）
韓工業電價漲20% ，企業感受到沉重壓力。（歐新社）

受能源價格大漲與韓元重貶的衝擊，南韓今年來的電價漲幅為40多年來最大，讓習慣相較於鄰國日本有成本優勢的南韓企業，感受到沉重壓力。

日經新聞報導，上半年遭遇龐大虧損的韓國電力公司（KEPCO），本月再度調漲基礎電費，工業用戶每度電價調漲17.3%（16.6韓元），一般用戶則漲6.8%（7.4韓元），為今年來第二次調漲。

這樣的漲幅，使南韓的平均電費比去年底高出17.9%，為1980年以來最大漲幅，工業用戶今年電費的增幅更超過20%。

大幅仰賴進口能源的南韓，向來尋求維持低電價，以帶動產業發展。國際能源總署（IEA）的數據顯示，南韓去年的工業電費為每千度94美元，約只有日本的60%，也低於德國、英國及法國，有助於該國用電大戶取得競爭優勢，例如晶片和顯示器製造商、以及汽車、鋼鐵和資料中心業者等。

今年的電價漲幅，將讓三星電子成本增加上億美元。數據顯示，三星去年全球用電量為258億度，相當於約800萬戶家庭的用電量。

企業用戶已在設法降低成本，一些公司在自家產權安裝太陽能面板，其他像三星、浦項鋼鐵及SK集團則自行發電，但都可能不足以支應整體用量。

去年南韓超過60%的能源仰賴火力發電廠，燃煤電廠占34.3%，天然氣電廠占29.2%，核電廠占27.4%。由於南韓境內平地不多，日照時數相對較短，太陽能未能大幅貢獻。這樣的能源組合，是前總統文在寅的廢核政策所致，核能的發電占比相較於2016的30%下滑2.6個百分點。

韓國電力公司今年上半年營業損失14.3兆韓元，遠超過去年同期的1,870億韓元，主因為燃料和電力採購成本暴增將近一倍至33.7兆韓元，比營收31.99兆韓元還多，雪上加霜的是，分析師預測，韓國電力公司的困境可能持續到至少2024年，導致公司的財務狀況進一步惡化，可能還須注入公共資金。

政府和韓國產業銀行（KDB）持股51%的韓國電力公司，壟斷南韓的電力傳輸與配送市場，電力來源則來自旗下子公司經營的化石燃料電廠與核電廠、以及外部的再生能源業者，而韓國電力公司的電費提案須經產業通商資源部批准，因此南韓政府是南韓電價的實質決定者。

南韓電力來源。(資料來源:韓國電力公司)
南韓電力來源。(資料來源:韓國電力公司)

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