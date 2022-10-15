Netflix推便宜訂閱案搶客

Netflix新推出的含廣告基本訂閱方案，每月收費6.99美元。（路透）

全球最大影音串流平台Netflix 推出含廣告的訂閱方案，11月3日起在美國收費每月6.99美元，比起Disney+即將推出的類似方案便宜1美元，反映出多家平台短兵相接之際，Netflix試圖吸引精打細算的消費者，以推動用戶數強勁成長。

科技網站9to5Mac報導，根據搜尋引擎JustWatch最新報告，今年第3季串流影音市場略有變化，無論美國或全球市場，Netflix和亞馬遜 Prime Video的市占持續保持領先。但在美國市場，亞馬遜用戶減少，市占率由20%降至19%，Netflix則持平於21%，兩大龍頭僅相差兩個百分點，競爭十分激烈。

在此同時，蘋果Apple TV+持續壯大，市占率直逼迪士尼旗下的Hulu；Apple TV+上季在美國的市占率比前一季成長1%，增至7%，Hulu的市占率為10%。亞馬遜Prime Video卻陷入觀眾流失的窘境，全球用戶數達約2.21億的Netflix今年前兩季訂戶數也下滑，預計第3季將僅增加100萬用戶。Netflix多年來一直抗拒播放廣告，但最近幾季的用戶成長欠佳，如今也不得不向市場低頭，推出該公司第一個平價含廣告訂閱方案。

Netflix的含廣告基本方案（Basic with Ads），包括每小時播放4到5分鐘廣告，用戶無法下載電影和電視劇。因為授權限制的關係，初期有些影片將無法觀看。

廣告長度介於15至30秒間，將在影片播出之前和中間放送。為了幫助廣告商了解投放效果，評級公司尼爾森（Nielsen）2023年起將在美國提供旗下的數位廣告收視率（Digital Ad Ratings）服務。Netflix表示，廣告時段幾乎已全數售罄。