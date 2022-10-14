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日本沖繩現撈海鮮將搭上華航復飛的班機 運往台灣

編譯林奇賢／綜合外電
日本物流公司雅瑪多攜手沖繩縣，將利用台灣的華航客機載貨空間，將新鮮漁獲和其他商品運到台灣。（圖片擷自日經）
日本物流公司雅瑪多攜手沖繩縣，將利用台灣的華航客機載貨空間，將新鮮漁獲和其他商品運到台灣。（圖片擷自日經）

日本物流公司雅瑪多攜手沖繩縣，將在25日華航恢復沖繩航線時，利用華航客機的載貨空間，將新鮮漁獲和其他商品運到台灣。

日經新聞報導，雅瑪多將利用中華航空的服務來進行。華航將從10月25日起恢復飛往沖繩那霸的航線。

沖繩縣的目標是，利用其相對鄰近台灣、香港、中國含亞洲其他地方的特性，將那霸機場打造成將日本商品運往亞洲市場的國際貨運樞紐。

在全面恢復服務前，華航12日開通一個那霸-台灣的特別航班。這個航班載運10公噸左右的貨物，包含泡盛（一種沖繩蒸餾酒）、當日在鹿兒島縣現撈的石鯛和正鰹，以及工業產品。一些商品則運往台灣以外的市場，包括香港、泰國和馬來西亞。 華航在今年3月~8月期間也進行幾次類似的試營運。

先前新冠疫情導致往返那霸的所有國際航班停飛時，沖繩的空運出口，變成從大東京地區的機場進行。

雅瑪多空運策略部門主管 Ryoichi Shimoyana說：「我們想凸顯那霸機場得以利用靠近亞洲其他地區的優勢。」他也說，雅瑪多正著眼於「國際航運的新商業模式」，該公司尋求利用更大的飛機來提高運能。

沖繩縣也正致力於讓華航客機班機運輸的貨物，有資格獲得旨在增加出口的補貼。

從2009年開始，沖繩縣就努力將當地轉變成國際物流中心。沖繩縣稱，透過那霸機場出口的食品和飲料價值，已從2009年的6,100萬日圓，大增至2019年的15億日圓（按當前匯率計算為1,030萬美元）。

機場 香港 航線

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