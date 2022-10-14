藏壽司、壽司郎漲價？日圓表現疲軟影響連鎖迴轉壽司業

迴轉壽司廣受民眾歡迎，其種類多元且價格低廉更享譽國際，不過隨著近期日幣表現疲軟，迴轉壽司每盤僅需100日圓的日子可能即將結束。（取材自藏壽司官網）

迴轉壽司廣受民眾歡迎，其種類多元且價格低廉更享譽國際，不過隨著近期日幣表現疲軟，迴轉壽司每盤僅需100日圓（約0.6美元）的日子可能即將結束。

彭博報導，日本最受歡迎的連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」（Kura Sushi）本月將其基本商品的價格提高5日圓、最終落在115日圓左右，原因正是日圓出現近20年來的新低點，加劇新冠疫情 和能源價格上漲的影響。

藏壽司的總經理指出「我從事這項工作已有40年，現在的情況就像被隕石擊中一樣」，更透露藏壽司近期下調截至10月的年度展望、預計將連續第2年出現經營虧損。就連藏壽司主要競爭對手「壽司郎」（Akindo Sushiro）也採取類似舉措，理由是燃料價格上漲和貨幣疲軟，導致智利和挪威鮭魚、格陵蘭 島甜蝦以及美國和俄羅斯的魚卵價格上升。

據悉，與一年前相比，採購成本已上漲50%至100%，使其不堪重負只得加入包括麥當勞 在內越來越多連鎖餐廳的行列選擇提高價格。儘管如此，包括「濱壽司」（Hama Sushi）在內的部分連鎖迴轉壽司仍不願提高價格，因為擔心經過多年的降價競爭後會流失客人。此外，迴轉壽司業的激烈競爭也意味一旦日幣回升，壽司可能會再次降價。