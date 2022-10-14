藏壽司、壽司郎漲價？日圓表現疲軟影響連鎖迴轉壽司業
迴轉壽司廣受民眾歡迎，其種類多元且價格低廉更享譽國際，不過隨著近期日幣表現疲軟，迴轉壽司每盤僅需100日圓（約0.6美元）的日子可能即將結束。
彭博報導，日本最受歡迎的連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」（Kura Sushi）本月將其基本商品的價格提高5日圓、最終落在115日圓左右，原因正是日圓出現近20年來的新低點，加劇新冠疫情和能源價格上漲的影響。
藏壽司的總經理指出「我從事這項工作已有40年，現在的情況就像被隕石擊中一樣」，更透露藏壽司近期下調截至10月的年度展望、預計將連續第2年出現經營虧損。就連藏壽司主要競爭對手「壽司郎」（Akindo Sushiro）也採取類似舉措，理由是燃料價格上漲和貨幣疲軟，導致智利和挪威鮭魚、格陵蘭島甜蝦以及美國和俄羅斯的魚卵價格上升。
據悉，與一年前相比，採購成本已上漲50%至100%，使其不堪重負只得加入包括麥當勞在內越來越多連鎖餐廳的行列選擇提高價格。儘管如此，包括「濱壽司」（Hama Sushi）在內的部分連鎖迴轉壽司仍不願提高價格，因為擔心經過多年的降價競爭後會流失客人。此外，迴轉壽司業的激烈競爭也意味一旦日幣回升，壽司可能會再次降價。
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