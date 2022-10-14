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南韓今年電費漲幅40多年最大 晶片與面板廠等企業壓力重

編譯簡國帆／綜合外電
南韓今年來的電價漲幅為40多年來最大，讓當地企業感受到沉重壓力。（歐新社）
南韓今年來的電價漲幅為40多年來最大，讓當地企業感受到沉重壓力。（歐新社）

受到能源價格大漲與韓元重貶的衝擊，南韓今年來的電價漲幅為40多年來最大，讓習慣相較於鄰國日本有成本優勢的南韓企業，感受到沉重壓力。

日經新聞報導，上半年遭遇龐大虧損的韓國電力公司，本月再度調漲基礎電費，工業用戶每度電價調漲17.3%（16.6韓元），一般用戶則漲6.8%（7.4韓元），為今年來第二次調漲。

這使南韓的平均電費將比去年底高出17.9%，為1980年以來的最大漲幅，工業用戶今年電費的增幅更超過20%。韓國電力公司說，因為許多家庭生計遭遇困境，因此讓工業用戶承擔較大的負擔。大韓商工會議所（KCCI）則回應表示，「擔心中小企業的負擔」。

政府和韓國產業銀行（KDB）持股51%的韓國電力公司，壟斷南韓的電力傳輸與配送市場，電力來源則來自旗下子公司經營的化石燃料電廠與核電廠、以及外部的再生能源業者，而韓國電力公司的電費提案須經產業通商資源部批准，因此南韓政府是南韓電價的實質決定者。

大幅仰賴進口能源的南韓，已尋求維持低電價，以帶動產業發展。國際能源總署（IEA）的數據顯示，南韓去年的工業電費為每千度94美元，約只有日本的60%，也低於德國、英國及法國，這也已幫助使用大量電力的生產業者取得競爭優勢，例如晶片和顯示器製造商、以及汽車、鋼鐵和資料中心業者。

今年的電價漲幅，將讓三星電子成本增加上億美元。數據顯示，三星去年的全球用電量為258億度，相當於約800萬戶家庭的用電量。

企業用戶已在設法降低成本，一些公司在自家產權安裝太陽能面板，其他像三星、浦項鋼鐵（POSCO）及SK集團則自行發電，但都可能不足以支應整體用量。

去年南韓超過60%的能源仰賴火力發電廠，燃煤電廠占34.3%，天然氣電廠占29.2%，之後為核電廠的27.4%。由於南韓境內平地不多，日照時數相對較短，太陽能未能大幅貢獻。這樣的能源組合，是前總統文在寅的廢核政策所致，核能的發電占比比2016的30%下滑2.6個百分點。

韓國電力公司上半年營業損失為14.3兆韓元，遠超過去年同期的1,870億韓元，主因為燃料和電力採購成本暴增將近一倍至33.7兆韓元，比營收31.99兆韓元還多。

雪上加霜的是，分析師預測，韓國電力公司的營業損失困境可能持續到至少2024年，進一步惡化該公司的財務狀況，可能還須注入公共資金。

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