市場壓力大 英減稅計畫傳將轉彎

英國近期宣布該國50年來最大規模的減稅措施以提振經濟，卻引發金融市場大幅震盪。圖為曼徹斯特一名女子走過一處貨幣兌換點。（新華社）

在金融市場和保守黨員的龐大壓力下，英國 官員正討論如何取消英相特拉斯 規模龐大的減稅計畫，以恢復政府的信譽。英鎊匯價13日一度應聲升值逾1%，也成當日全球十大貨幣 對美元唯一升值的貨幣。

彭博資訊引述知情人士報導，唐寧街10號和財政部官員正為特拉斯制定可能的選項，但對於減稅政策是否真會髮夾彎目前仍未定案。

消息人士也說，英國官員正等候赴華府參與國際貨幣基金（IMF）會議的財相夸騰返回倫敦。路透報導，夸騰受訪時仍未鬆口，表示立場並未改變，依然會照計畫在31日中期的財政計畫，整體的重點就是確保經濟能重返成長。

英鎊匯價13日一度應聲勁升1.8%至1英鎊兌1.1295美元，英國公債延續漲勢，30年期英國公債殖利率下滑46個基點至4.36%。美股盤前一度因此大漲，不過隨後出爐的9月CPI數據超乎預期強勁，聯準會（Fed）下月第四度升息3碼的機率更高，拖累美股期指翻黑大跌。

彭博資訊報導，國際貨幣基金（IMF）表示，英國政府在必要情況下重新調整政策，是正確的做法。

英相特拉斯希望藉大舉財政刺激振興經濟，但金融時報（FT）評論指出，五個M觸動一波惡性循環，壞了她的大計，也就是錢（money）、市場（markets）、抵押貸款（mortgages）、多數（majority）和授權（mandate）。

特拉斯政府計畫大舉減稅，又大砸數百億美元提供能源補貼，將加深財政赤字。據估計，財政大臣夸騰必須找到多達600億英鎊財源，才能支應「成長計畫」。但夸騰提出五年削減赤字和振興成長策略，卻慘遭市場打臉。其次，市場對英國公共財政大洞反應激烈。更糟的是，投資人現在把英國當成高風險新興市場看待。

再來是抵押貸款。即使特拉斯政府承諾藉減稅把更多錢放入民眾口袋，已有許多人因利率攀升吃不消，數百萬個背負房貸屋主面臨月繳款暴增。

看在特拉斯所屬保守黨國會議員眼裏，這令人又驚又氣。