澳航半年財測 比預期倍增

澳洲航空截至12月底的會計年度上半年，基本稅前獲利預測為12億至13億澳幣（8.16億美元），比市場預期高逾一倍。（Getty Images）

澳洲 航空（Qantas Airways）13日發布的財測優於預期，讓市場驚豔不已，但這也凸顯亞洲航空公司在疫後需求回升之際，展現並不一致的復甦步伐。

澳洲航空13日表示，截至12月底的會計年度上半年，基本稅前獲利預測為12億至13億澳幣（8.16億美元），比市場預期高逾一倍，因為儘管通膨和利率高漲，消費者仍願意支付高昂運費。至此澳航也總算扭轉了連續五個半年期虧損的頹勢，這段時間澳航總計虧損70億澳幣。

澳航執行長喬伊斯（Alan Joyce）表示，市場上仍有大量被壓抑的需求，供應偏少的狀況預期將繼續維持數年，尤其是國際航班。

路透報導，有些航空公司欣欣向榮，主要受惠於強大外部資金或政府支援、較早開放邊摬、國內市場龐大，以及航運費率上漲。

相形之下，有些航空業者則因防疫隔離規定維持較久、財務體質較差和庫存機體較多，在復甦道路上舉步蹣跚。

紐西蘭航空也已在這半年內轉虧為盈；新加坡 航空也受益於該國4月全面開放邊境，來自國營投資公司淡馬錫控股的強力財務支援，也扮演重要角色。

新加坡獨立分析師索比表示：「由於供需失衡、機票和收益一直非常高，致使有能力大量恢復運量的航空公司能夠恢復獲利能力。」

但他認為這種現象有可能是暫時性，因為在需求減弱、且運量隨著落後的航空公司加入服務而回升之際，航空公司明年的獲利將面臨風險。

在北亞地區，各航空公司一直面臨缺乏旅客問題，但隨著台灣、香港、日本 和南韓鬆綁隔離和篩檢規定，產業前景正逐漸改善。

由於航運費率高漲，台灣華航和南韓大韓航空在疫情期間依然能持續獲利。雖然貨運市場已開始減弱，但旅客數的回升將有助這些公司彌補減少的收入。日本的全日空（ANA）和日本航空（JAL）也將受益於本周開放免簽證觀光客旅行，日圓貶值也讓該國成為外國旅客心目中具有魅力的國家。