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多項指標閃現警訊 全球金融體系壓力大

編譯湯淑君／綜合報導

愈來愈多跡象顯示，全球金融體系承壓日增，令人憂慮「金融傳染」在市場間蔓延開來，乃至於金融產品行情崩盤。

全球央行紛紛大幅收緊貨幣政策抗通膨，金融情勢急縮，形成助長金融動盪的環境。最近英國債市動盪，震波擴散世界各地，就是一例。

路透報導，英國央行已出手緊縮購債穩住市場，但諸多指標仍閃現金融壓力警訊，像是全球搶美元、信用市場規避風險等。高盛編製的指數顯示，9月底全球金融情勢（反映資金可得性）升上2009年來最嚴峻的水準，主因是利率激升、股價大跌和美元勁揚。

Newton投資管理公司全球基金經理人哈欽森認為，當前環境推升「黑天鵝事件」發生的風險，意指無可預料卻往往造成極大後果的事件。她說：「此刻市場流動性相當低，金融體系存在巨量的槓桿，利率也大幅升高，肯定會造成一些傷亡。」

評估金融壓力的關鍵指標之一是全球美元需求。隨著英國債市風暴攪亂資產行情，三個月期歐元／美元交叉貨幣外匯交換利差（在匯率衍生性商品市場用來衡量美元需求）自9月底以來就居高不下，本月更升到2020年3月來最高。

類似情況也見於美元／日圓外匯交換利差，顯示非美國籍貸款人願意支付溢價取得美元資金。

公司債市場也顯示避險氣氛升到多年頂點。ICE美銀美國公司債指數顯示，與美國公債的利差在本月擴大到2020年6月來最大。

貝萊德固定收益策略主管帕查圖里迪說，客戶的反應是，他們現在的頭號顧慮是通膨，其次是地緣政治和金融穩定。

國際金融協會（IIF）主席韋伯認為，全球央行急著升息打通膨，未來市場波動將有增而無減。他說：「我過去50年來未曾見過這種情況。對市場的打擊將會更殘酷。」

央行 英國 指數

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