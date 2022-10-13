美晶片禁令 對韓廠開後門

三星是全球最大記憶體晶片製造商。(路透資料照片)

財經新聞組／綜合報導

韓媒報導，南韓 兩大記憶體廠三星 與SK海力士中國廠區獲美方允許，豁免白宮加強管制中國晶片 與設備出口禁令，為期一年，此舉恐讓原本業界希冀兩大韓廠中國廠區因美國禁令受阻導致設備升級受阻、產出受影響，扭轉當下市場供過於求問題的美夢泡湯，南亞科、群聯、華邦等記憶體廠失望。

業界原本預期，美方新禁令會使得三星與SK海力士在全球市占高達15%以上的DRAM與NAND晶片產出受阻，在當下記憶體市場一片黯淡之際，有助扭轉市況，但美方對兩大韓廠「開後門」，將使得短期內供需壓力延續。受相關消息影響，美國最大記憶體晶片廠美光12日早盤下跌約1%。

業界解讀，南韓兩大記憶體廠暫時被排除美中科技戰風暴圈之外，可望消除全球記憶體供應斷鏈疑慮，美方似乎也藉此展現具有掌握全球科技發展生殺大權的能耐，意在讓游移在是否加入CHIP 4中的南韓，能加速明確表態加入由美方主導聯盟，好讓美方壓制中國半導體自主化的防線，順利串連成形。

三星是全球最大記憶體晶片製造商，市調機構Omdia統計，三星2021年全球DRAM市占率為42.7%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市占率則為33.9%。

業界指出，三星西安廠是集團旗下最先進、在南韓以外海外最大NAND晶片生產基地，月產能高達25萬片，投片量占三星NAND 總產能約42.3%；全球來看，三星西安廠占全球NAND Flash市場產出量高達15.3%。

SK海力士是全球第二大DRAM廠，中國無錫廠最大月產能高達18萬片，占該公司近五成產能，相當於全球DRAM總產量的15%。

路透報導，美國政府11日已允許至少兩家在中國營運的非中國晶片製造商，可在其供應商未申請許可的情況下，取得受限制的產品與服務，例如設備和零組件等，減輕美國針對中國晶片產業新一輪限制措施帶來的負擔。

韓國時報報導，SK海力士12日證實，美國商務部旗下的工業與安全局（BIS）已給予該公司一年的豁免期，也就是SK海力士、供應商及商業夥伴獲得授權，不需申請許可證即可從事晶片製造活動一年。韓聯社與韓國前鋒報另報導，三星也已獲得相同的豁免條件。三星發言人則不願評論此事。