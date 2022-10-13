我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

市場寒冬…FSB欲整頓加密幣平台

編譯洪啟原／綜合報導
FSB近來對監管數位資產提出全面的建議，包括可能擬定條款整頓Coinbase和其他大型加密幣平台。（路透）
FSB近來對監管數位資產提出全面的建議，包括可能擬定條款整頓Coinbase和其他大型加密幣平台。（路透）

國際金融監管機構金融穩定委員會（FSB）近來對監管數位資產提出全面的建議，包括可能擬定條款，整頓Coinbase和其他大型加密幣平台。

FSB主席、荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）12日致函向20國集團（G20）的財經首長和央行總裁示警，宣稱加密幣已對投資人和市場信心構成風險。他說：「當前的加密幣寒冬促使我們加強評估市場現行的結構性弱點。因此，對金融穩定性構成風險的疑慮愈快浮出檯面愈好。」

FSB 12日公布一系列諮詢報告，對金融機構監管數位資產提出建議要點，供G20官員本周稍晚會面時參考。FSB不具有執行權力，卻是全球金融圈的關鍵機構。FSB主要由G20授權，並由國際清算銀行（BIS）提供資金。BIS可說是「央行中的央行」，由美國聯準會和其他央行共同管理。

根據報告，FSB強調加密幣世界的互連性，包括交易平台如何經常提供垂直整合服務，舉凡交易、結算、清算、經濟服務及託管。在傳統金融世界中，這些服務都是個別提供的。

FSB說：「不同的加密幣資產活動在單一實體中常被綁在一起，有時不符合既有規定。可能須對特定功能和活動進行拆解和分離，以充分解決風險；這些風險來自不同功能的複合效果。」FSB也說：「政府單位應考慮是否和如何在單一實體中適度監管這些合併功能。」但此舉將對頗具規模的加密幣業者，例如加密幣交易平台、經紀商及託管平台Coinbase構成威脅。

Coinbase發言人說：「我們期待持續跟FSB和其他監管實體在實際可行的路徑中保持密切聯繫。」

央行 投資 聯準會

上一則

財經簡訊

下一則

美晶片禁令 對韓廠開後門

延伸閱讀

俄控烏恐攻炸大橋 拘捕8嫌犯

俄控烏恐攻炸大橋 拘捕8嫌犯
莫斯科才宣告併烏南赫爾松州 基輔：再收復5個聚落

莫斯科才宣告併烏南赫爾松州 基輔：再收復5個聚落
美國歷史最悠久銀行 竟帶頭推出加密幣託管服務

美國歷史最悠久銀行 竟帶頭推出加密幣託管服務
克赤大橋爆炸事件 俄控烏克蘭國防部情報總局幕後策畫

克赤大橋爆炸事件 俄控烏克蘭國防部情報總局幕後策畫

熱門新聞

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52
美股四大指數7日開低走低，道瓊工業指數下跌400點，投資人正在消化剛出爐的美國非農就業報告。 路透

美道瓊早盤大跌400點 就業穩健無礙Fed鷹調

2022-10-07 10:04

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好