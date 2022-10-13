IMF：金融體系崩毀風險升高

IMF警告，全球金融體系崩毀的風險已升至前幾次危機僅見的水準。（路透）

國際貨幣基金組織（IMF）11日發布全球金融危機穩定報告示警，全球金融體系崩毀的風險已升至前幾次危機僅見的水準，呼籲各國央行 應謹慎而明確地校正對抗通膨的必要行動。

IMF也指出新興市場 和房地產 市場特別脆弱。20國集團（G20）財長會輪值主席印尼財長英卓瓦蒂也警告，新興與開發中國家正面臨能源價格上漲與糧食問題的風險「颶風」。

IMF表示，全球經濟正籠罩著「暴風雲」，包括居高不下的通膨、中國經濟放緩，以及俄烏戰爭持續帶來的壓力，提高經濟嚴重下滑的風險至新冠疫情危機爆發以來的最高水準。

IMF說，全球金融穩定風險自4月以來已經升高，風險平衡也「大幅偏向」下行。報告說，市場脆弱揮之不去、流動性緊縮、頑固的通膨以及世界各國央行不斷升息以抑制通膨，都造成動盪而高風險的環境，「投資人最近在重新評估經濟和政策前景時，積極規避風險，帶來對風險無序重新定價的危險」，「特別是波動與金融情勢突然緊縮，可能與先前存在的金融脆弱交互作用，並放大相關效應」。

IMF警告，新興市場經濟體將強烈感受到金融情勢的急劇緊縮，這些經濟體已苦於因應借貸成本升高、高通膨和大宗商品市場動盪等「多重風險」。IMF也說，企業部門的信用利差已經明顯擴大，利率升高可能會對房地產市場產生不利影響，中國房地產產業已經更加低迷，地產開發商的債務問題可能會蔓延到銀行業。

儘管先進經濟體的銀行似乎擁有充足的資本和流動性，但IMF指出，在其全球銀行壓力測試中，多達29%的新興市場銀行在全球經濟嚴重衰退時，都將無法達成資本要求，導致資本缺口超過2000億美元。IMF表示，各國央行須「堅決地」採取行動控制通膨，並明確傳達達成使命的「堅若磐石承諾」。

英卓瓦蒂表示，能源價格上漲和糧食取得困難等問題帶來的風險「颶風」絕對非常強，同時還有通膨、強勢美元、央行升息等問題，將使新興和開發中國家陷入非常嚴重的困境。