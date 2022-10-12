我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外華文媒體報導獎 世界日報獲3大獎

防隕石撞地球 NASA成功「撞歪」小行星 人類創舉

IMF下修全球九成國家GDP

編譯任中原／綜合報導
IMF再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率3.2%，遠低於去年，明年進一步下修到2.7%，陷入衰退的風險持續升高。（路透）
IMF再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率3.2%，遠低於去年，明年進一步下修到2.7%，陷入衰退的風險持續升高。（路透）

國際貨幣基金（IMF）11日再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率3.2%，遠低於去年的4.9%，明年從2.9%進一步下修到2.7%；93%的國家都遭到下修，且明年陷入衰退的風險持續升高。

IMF發表最新「世界經濟展望（WEO）」季報指出，由於中國堅持「清零」政策且房市脆弱，各先進國家升息對抗通膨，以及俄烏戰爭導致能源及糧食價格的飆漲，使大部分國家的家庭與企業，都面臨「暴風雨的水域」。全球三分之一的國家明年面臨經濟萎縮風險，美國、中國及歐盟經濟成長都將持續停滯。

中國今、明年經濟成長率預估3.2%、4.4%，未來五年的年均成長率只有4.6%；美國今年成長1.6%，明年僅成長1%；歐元區明年只成長0.5%，許多歐洲國家將陷入衰退。IMF預估，所有先進國家明年成長1.1%，所有新興及開發中經濟體將成長3.7%。

IMF首席經濟學家古林查斯表示，全球經濟表現比上述核心預估更差的機率超過一半，明年成長率低於2%的機率為25%；低於1%的機率為15%，這可能已符合全球經濟衰退的門檻。他指出，「我們尚未陷入危機，但情況看起來的確不妙」，2023年將是「最黯淡的時候」。他並表示，「由於全球經濟正走向暴風雨的水域，很可能引發金融動盪，促使投資人尋求安全天堂，例如美國公債，並進一步推升美元匯率」。

至於物價展望，IMF預測先進國家今年通膨率將高達7.2%，明年回降到4.4%，都比之前的預測高出1個百分點；新興及開發中國家通膨年增率今年將逼近10%，明年溫和下降到8.1%。台灣通膨率今年預測會達到3.1%，比上次預測上修0.8個百分點。

IMF表示，雖然全球利率大幅上升，壓制經濟成長，但未必就一定能能使通膨重新獲得控制，並使全球經濟恢復穩定。

匯率 投資 歐盟

上一則

和解 連鎖影院上映Netflix作品

下一則

小摩：本周CPI將左右美股走勢

延伸閱讀

拜登：就算美國出現經濟衰退 也會「非常輕微」

拜登：就算美國出現經濟衰退 也會「非常輕微」
IMF上調2022台灣經濟成長至3.3% 通膨低於國際

IMF上調2022台灣經濟成長至3.3% 通膨低於國際
IMF再下修全球經濟成長 今年3.2%、明年2.7%

IMF再下修全球經濟成長 今年3.2%、明年2.7%
柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

熱門新聞

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
科技股繼續在熊市中遭受重創，AMD等半導體股暴跌。(路透)

半導體股暴跌 那指創兩年新低

2022-10-10 16:57
美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

2022-10-07 16:52
Fed前主席柏南基10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險，而Fed去年之所以未迅速採取行動抑制通膨風險，是被新冠疫情造成的亂象誤導。路透

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

2022-10-11 09:44
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖