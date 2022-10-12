IMF下修全球九成國家GDP

IMF再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率3.2%，遠低於去年，明年進一步下修到2.7%，陷入衰退的風險持續升高。（路透）

國際貨幣基金（IMF）11日再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率3.2%，遠低於去年的4.9%，明年從2.9%進一步下修到2.7%；93%的國家都遭到下修，且明年陷入衰退的風險持續升高。

IMF發表最新「世界經濟展望（WEO）」季報指出，由於中國堅持「清零」政策且房市脆弱，各先進國家升息對抗通膨，以及俄烏戰爭導致能源及糧食價格的飆漲，使大部分國家的家庭與企業，都面臨「暴風雨的水域」。全球三分之一的國家明年面臨經濟萎縮風險，美國、中國及歐盟 經濟成長都將持續停滯。

中國今、明年經濟成長率預估3.2%、4.4%，未來五年的年均成長率只有4.6%；美國今年成長1.6%，明年僅成長1%；歐元區明年只成長0.5%，許多歐洲國家將陷入衰退。IMF預估，所有先進國家明年成長1.1%，所有新興及開發中經濟體將成長3.7%。

IMF首席經濟學家古林查斯表示，全球經濟表現比上述核心預估更差的機率超過一半，明年成長率低於2%的機率為25%；低於1%的機率為15%，這可能已符合全球經濟衰退的門檻。他指出，「我們尚未陷入危機，但情況看起來的確不妙」，2023年將是「最黯淡的時候」。他並表示，「由於全球經濟正走向暴風雨的水域，很可能引發金融動盪，促使投資 人尋求安全天堂，例如美國公債，並進一步推升美元匯率 」。

至於物價展望，IMF預測先進國家今年通膨率將高達7.2%，明年回降到4.4%，都比之前的預測高出1個百分點；新興及開發中國家通膨年增率今年將逼近10%，明年溫和下降到8.1%。台灣通膨率今年預測會達到3.1%，比上次預測上修0.8個百分點。

IMF表示，雖然全球利率大幅上升，壓制經濟成長，但未必就一定能能使通膨重新獲得控制，並使全球經濟恢復穩定。