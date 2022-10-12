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電動車給力 賓士Q3銷售突圍

編譯洪啟原、葉亭均／綜合報導

德國車廠賓士（Mercedes Benz）第3季銷售躍增逾20%，電動車銷量更成長一倍，力抗供應鏈瓶頸和經濟展望惡化等不利因素。在消費者多半勒緊荷包、設法抵擋高通膨的此時，銷售不降反增更顯其韌性。

賓士11日表示，上季全球交車量達51萬7,800輛，較去年同期勁增21%，尤其中國大陸的需求強勁，率領所有關鍵市場成長。在歐洲，能源成本飆漲數倍雖影響汽車買氣，但上季交車量仍較去年同期大增18%。另外，全電動車上季交車量超過3萬輛，比去年同期大增一倍。

賓士在聲明中說：「全球對本公司車輛的需求依然強勁，即使歐洲的能源供應不確定性和亞洲的新冠疫情挑戰，持續衝擊消費者的信心。」

許多汽車製造商皆表示需求穩健，但主要市場的消費者信心指標仍因通膨居高不下而在歷史低點附近徘徊。各國央行紛紛升息以壓制物價，卻也削弱市場對汽車這類高價位商品的需求。

賓士的勁敵BMW本周稍早表示，上季銷售略低於58.5萬輛，與去年同期持平。

展望後市，根據標普全球行動公司11日公布的報告，從今年稍晚開始至明年底，歐洲車廠每季產量預估可能減少逾百萬輛，主要是因為能源成本飆高，對供應鏈造成壓力。

零組件不足加上供應瓶頸的問題，預估會在今年11月到明年春季之間重擊車廠，尤其是碰上氣溫較低時能源又不足，可能會出現疫情和俄烏戰爭期間的情況。另外，華爾街至少兩位分析師預測，汽車製造商明年獲利將大幅下滑，其中瑞銀（UBS）的分析師更預測，歐、美車廠明年獲利可能「腰斬」，原因是「需求遭破壞」、車輛供應過剩。

由胡梅爾為首的瑞銀分析師10日在報告中表示，美國與歐洲汽車公司的獲利明年可能下滑50%，因需求轉弱導致車輛供應過剩。

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