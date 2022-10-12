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英央行擴大緊急購債計畫

編譯林聰毅／綜合報導

繼前一天提高購債上限後，英國央行再度擴大緊急購債計畫，納入與通膨連動的英國公債，以遏制退休金基金的「大舉拋售」可能對「英國金融穩定造成的重大風險」。

英格蘭銀行（央行）11日在金融市場開盤前宣布，從11至14日每天將購買多達50億英鎊的指數連動公債，央行並警告英國公債市場已「功能失調 」。這是央行的購債計畫首度買入與指數連動的公債，且連續兩天推出救市措施，分析師認為情況顯然不太尋常。

英國央行出手干預後，債市11日較為穩定，與通膨連動的10年期公債殖利率回落了16個百分點。

前一天央行已公布一項新短期融資計畫，未來五天將把購債規模上限提高一倍至每天100億英鎊（約110億美元），11日維持此總額上限不變，且在本周五購債計畫到期前每天再加碼買進多達50億英鎊的傳統公債和50億英鎊的指數連動公債，希望緩解退休金計畫的壓力。在財相夸騰9月23日宣布的「迷你」預算引發公債市場大跌後，退休金基金一直深陷惡性循環之中。

Aegon資產管理公司的英國利率主管霍斯沃茲說：「（央行）在24小時內兩度干預，實在非比尋常。」他並表示，央行這項最新動作顯示，退休金產業的問題「比一周前任何人所想的還要嚴重」。

英國央行於9月28日啟動的650億英鎊的緊急購債計畫，起初協助緩解了市場的不安情緒，但由於分析師和投資人擔心這項計畫將於本周五（14日）結束，致使債市10日賣壓大舉出籠。

其中以與通膨連動公債市場的賣壓特別嚴重，10年期指數連動公債殖利率飆升了64個基點，為至少1992年以來最大漲幅，也意味著價格大跌5.5%。

央行 退休金 英國

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