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PC市場出貨衰退 蘋果獨紅

財經新聞組╱綜合報導

PC產業持續吹寒風，根據研調機構IDC報告，2022年第3季全球PC出貨量達7,425萬台、年減15%，不過，蘋果走出第2季低谷後，第3季因新機推出，加上部分機種遞延出貨激勵，出貨量逆勢年增四成，重奪全球第四大PC廠，導致宏碁跌出前五大。蘋果也是前五大廠唯一第3季出貨量成長的廠商。

根據IDC最新報告，今年第3季全球PC市場需求降，出貨量達7425萬台、年減15%，傳統PC市場持續下滑。不過，由於對Windows 7支援即將停止，當前PC出貨量主要由商業更新驅動，因此整體出貨量仍遠高於疫前水準。

市占率方面，第3季聯想持續穩坐龍頭寶座，出貨量1,688萬台、年減16.1%，市占率22.7%；惠普（HP）居次、出貨量1271萬台、年減27.8%，市占率17.1%；戴爾（DELL）為第三大，出貨量1196萬台、年減21.2%，市占率16.1%。

值得一提的是，蘋果受惠第3季新機推出，加上部分機種遞延出貨，推升單季出貨量大幅增長，擠下宏碁重回全球第四大廠。蘋果第3季出貨量達1,006萬台、年增40.2%，市占率13.5%。蘋果也是全球前五大PC廠中，唯一第3季出貨量成長的廠商。至於同為台廠的華碩則站穩第五大廠地位，出貨量554萬台、年減7.8%，市占率7.5%。

蘋果排名上升，也反映在相關廠商第3季營收表現，蘋果MacBook主力代工廠廣達今年第3季營收3820.76億元，季增41.3%、年增46.1%，創單季新高，出貨量同步增長，單季筆電出貨1560萬台，季增26%。

宏碁第3季合併營收648.61億元，季減10.3%、年減20.1%，為近十季低點。反之，華碩第3季營收來到1447.71億元，季增14.1%、年增4.1%，雙A業績呈現「兩樣情」。

華碩表示，今年第3季總體經濟與產業面多有亂流，公司以堅強執行力達成逆勢擴張的佳績，為產業衰退環境中少數的強勢成長品牌，創建長期競爭優勢。

宏碁則指出，在後疫情時代PC事業衰退情況下，減少庫存、改善現金部位及建立多重事業引擎的策略，強化宏碁集團在經濟情況變動下的韌性。

蘋果 宏碁 營收

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