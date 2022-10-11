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飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

俄空襲烏克蘭 小麥飆漲

財經新聞組／綜合報導
俄空襲烏克蘭 ，引發市場擔憂戰爭升級將對黑海穀物出口構成全新威脅，國際小麥期貨盤中應聲飆漲7%。（美聯社）
俄空襲烏克蘭 ，引發市場擔憂戰爭升級將對黑海穀物出口構成全新威脅，國際小麥期貨盤中應聲飆漲7%。（美聯社）

俄羅斯10日大舉轟炸包括基輔在內的多座烏克蘭城市，引發市場擔憂戰爭升級將對黑海穀物出口構成全新威脅，國際小麥期貨盤中應聲飆漲7%。

上周末連接俄國與克里米亞的克里米亞大橋爆炸受損，俄羅斯總統普亭指控這是烏克蘭特工主謀的「恐怖攻擊」。俄軍10日以飛彈空襲烏克蘭首都基輔等十多個城市，造成至少十人喪生、60人受傷，普亭宣稱俄軍這波空襲是為報復烏克蘭恐攻，並稱將有更嚴厲的行動。

芝加哥小麥期貨10日盤中大漲7%，觸及每英斗9.4475美元，可能寫下本月以來最大盤中漲幅，今年來價格漲約20%。玉米和黃豆期貨各漲1.5%，巴黎製粉小麥盤中觸及三周以來高點。

黑海穀物運輸延宕，勢必推升全球主食價格飆漲，扭轉之前價格續跌的走勢。烏克蘭的穀物運輸已面臨許多挑戰，偏偏此時在伊斯坦堡排隊等待檢查的烏克蘭離港船隻愈來愈多。巴黎顧問公司Agritel說：「本周一開始就非常緊張，因伴隨著黑海附近衝突升溫的風險。」

另外，有獨立記者回報，一枚俄羅斯飛彈就落在三星位於基輔一座大型民間建築物的旁邊，該棟大樓是三星位於歐洲最大的研發辦公室之一，也是三星在這個區域的總部。該座建築外觀顯然有一些損壞，據報導有一些人員受傷。

獨立分析師兼記者拉旭頓在推文中表示，飛彈顯然影響了這座大樓的外部街道。另外，推特上一系列照片與影片顯示，在這棟大樓旁冒出大量塵埃與濃煙。

紐約時報報導，照片顯示，這棟大樓在10日早上的攻擊事件中受到嚴重損毀，許多窗戶被炸碎。這棟大樓是三星在烏克蘭的辦公室，鄰近基輔的主要車站。

俄羅斯總統普亭以公投結果併吞烏克蘭四個地區以來，地緣政治和遭到進一步制裁的風險升高，俄羅斯股匯市也深受打擊。盧布10日一度重貶跌到63盧布兌1美元，是三個多月來谷底，跌幅逾2%。

俄羅斯股市也下跌，以美元計價的RTS指數一度大跌5.5%，俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）除息後股價大跌20%，也拖累大盤表現。

芝加哥小麥期貨價走勢。(資料來源:彭博資訊)
芝加哥小麥期貨價走勢。(資料來源:彭博資訊)

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