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日經新冠復甦指數 柬埔寨、越南晉升

編譯易起宇／綜合報導

日經新聞10日發布9月「日經新冠復甦指數」，報導特別點名柬埔寨和越南這兩個東南亞國家表現優越，從一開始的後段班晉升前十名。

根據日經新冠復甦指數，截至9月底止，下個月將舉辦世界盃足球賽的卡達得到77分，在排行榜上與巴林和盧安達並列冠軍。東協國家柬埔寨和越南分別得到76.5分和75分，分居第4和第8名，連續第四個月保持在前十名；日經也特別點出這兩國表現卓越，在這份調查一開始時兩國幾乎月月墊底，經過一年的努力這兩國終於鹹魚大翻生。

越南和柬埔寨去年年中遭遇Delta變異株肆虐，當時兩國僅剛開始大規模接種疫苗，迫使兩國實施封鎖等嚴厲防疫措施。但之後兩國成功加速推動疫苗接種，越南在最新指數的疫苗接種項目中獲得滿分30分，柬埔寨則拿下29分。

兩國現在都已解除防疫相關限制，並全面開放外國觀光客入境。

兩國在防疫上的成功，也讓外界更看好其經濟前景。世界銀行已將越南今年的經濟成長率預測調高至7.2%，高於先前的5.3%；柬埔寨從原先的4.5%調高至4.8%。台灣得分為61.5分，與8月份持平，但名次卻大跌12名至第69名。

越南 疫苗 防疫

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