越南爆房產醜聞 股市遭拖累

越南股市走勢。(資料來源:彭博資訊)

越南 股市指數10日盤中一度重挫逾2%，跌至近兩年低點，主要受房地產 和銀行股下跌拖累，警方在上周六（8日）逮捕越南房地產女大亨張美蘭，據信她與越南當地銀行有所牽連，引發擠兌，也衝擊市場信心。

越南證交所指數10日盤中一度重挫2.2%，跌至2021年1月來最低，尾盤急拉翻紅，收漲0.63%。越南最大商業房地產開發商Vinhomes股價大跌4%，越南外貿股份商業銀行股價也有相近的跌幅。

越南警方8日宣布拘留房地產集團萬盛發控股董事長張美蘭與幾名公司主管，理由是涉嫌透過詐欺手段取得土地。公安部在網頁上發表的聲明指出，此舉是與持續調查一些公司發行與交易債券有關，這些在2018、2019年發行的債券籌得了數兆越南盾（數千萬美元）資金。

越南央行 同日也採取措施，呼籲銀行客戶保持冷靜，在聲明中表示將密切監督情勢，確保存款人的權益。央行建議存款人避免在存款到期日前提領資金，以免影響利息收益。

萬盛發董事長張美蘭遭拘留的消息為越南股市增添近期壓力。越南股市過去一個月大跌逾16%，在全球主要指數中幾乎墊底；9月初迄今跌近20%，反映市場擔心升息，引發股市拋售潮。

曾任前政府顧問的經濟學家黎當多（音譯）說，越南央行有安撫恐慌存戶和焦慮投資人的經驗，得以維持金融體系的穩定性。

張美蘭和萬盛發公司據信是西貢商業銀行的大股東。然而西貢商業銀行並未對此置評。