穩定金融 英提高購債規模上限

為穩定金融市場信心，英國央行 宣布未來五天將把購債規模上限提高一倍至每天100億英鎊（約110億美元），而財政部也試圖透過提前公布財政計畫，來安撫市場。

由於擔心緊急債券購買計畫在14日結束時會出現「懸崖」，央行在10日市場開盤前發布聲明說，本周將提高購買英國公債的上限，並推出一項新的短期融資工具，以因應英國退休金產業的流動性危機。

央行的新措施包括，一、將購買長期公債的拍賣規模提高一倍至每天100億英鎊，直到10月14日為止，以緩解市場對政府緊急救助計畫即將到期的疑慮。二、啟動臨時擴大抵押品附買回工具（TECRF），這項工具將在本周末之後一直運作到11月10日，目的是使銀行能夠透過流動性保險操作，緩解負債驅動型投資（LDI）資金的壓力。

財相夸騰隨後也證實，他將把中期財政計畫的宣布時間，從原定的11月23日提前至10月31日，並要求獨立的預算責任辦公室在同一天提供財政和經濟預測。

在財相夸騰9月下旬公布的無財源減稅方案引發英國匯市和債市暴跌後，英國央行於9月28日表示，將暫時每天購買最多50億英鎊（55.3億美元）的20年期以上政府公債。

30年期英國公債殖利率 10日盤中攀升17個點至4.56%，為9月28日英國央行首次干預後的最高水準，因為市場懷疑央行的購債金額會達到最高上限。

英鎊匯價也走軟，在倫敦午盤報1.1058美元，跌0.3%。

英國央行迄今已提議購買價值高達400億英鎊的英國公債，但實際僅買了約46億英鎊，這意味著央行還保留了龐大的額外購買空間。