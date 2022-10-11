我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

穩定金融 英提高購債規模上限

編譯林聰毅／綜合報導

為穩定金融市場信心，英國央行宣布未來五天將把購債規模上限提高一倍至每天100億英鎊（約110億美元），而財政部也試圖透過提前公布財政計畫，來安撫市場。

由於擔心緊急債券購買計畫在14日結束時會出現「懸崖」，央行在10日市場開盤前發布聲明說，本周將提高購買英國公債的上限，並推出一項新的短期融資工具，以因應英國退休金產業的流動性危機。

央行的新措施包括，一、將購買長期公債的拍賣規模提高一倍至每天100億英鎊，直到10月14日為止，以緩解市場對政府緊急救助計畫即將到期的疑慮。二、啟動臨時擴大抵押品附買回工具（TECRF），這項工具將在本周末之後一直運作到11月10日，目的是使銀行能夠透過流動性保險操作，緩解負債驅動型投資（LDI）資金的壓力。

財相夸騰隨後也證實，他將把中期財政計畫的宣布時間，從原定的11月23日提前至10月31日，並要求獨立的預算責任辦公室在同一天提供財政和經濟預測。

在財相夸騰9月下旬公布的無財源減稅方案引發英國匯市和債市暴跌後，英國央行於9月28日表示，將暫時每天購買最多50億英鎊（55.3億美元）的20年期以上政府公債。

30年期英國公債殖利率10日盤中攀升17個點至4.56%，為9月28日英國央行首次干預後的最高水準，因為市場懷疑央行的購債金額會達到最高上限。

英鎊匯價也走軟，在倫敦午盤報1.1058美元，跌0.3%。

英國央行迄今已提議購買價值高達400億英鎊的英國公債，但實際僅買了約46億英鎊，這意味著央行還保留了龐大的額外購買空間。

英國 央行 殖利率

上一則

油電車熱賣 大廠加碼押注

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

英國首相籲開北約緊急峰會 確保「抗俄援烏」不鬆動

英國首相籲開北約緊急峰會 確保「抗俄援烏」不鬆動
美元連升四日 投資人關注本周通膨數據

美元連升四日 投資人關注本周通膨數據
尷尬… 英相想摸「第一貓」 跩貓轉頭就走

尷尬… 英相想摸「第一貓」 跩貓轉頭就走
他搭Uber跑趴 酒醒驚見「車資高達3.8萬」傻眼原因曝光

他搭Uber跑趴 酒醒驚見「車資高達3.8萬」傻眼原因曝光

熱門新聞

TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00
美國政府上周五（7日）宣布對中國實施新的晶片出口管制，已在全球半導體產業引發衝擊，拖累中國、歐美相關類股10日均下跌。（路透）

美對中發動鎖喉戰 全球晶片股倒成一片

2022-10-10 07:25
示意圖。Photo by Sincerely Media on Unsplash

能漂浮、高純度…象牙肥皂熱銷150年的祕密

2022-10-03 14:17

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職