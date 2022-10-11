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油電車熱賣 大廠加碼押注

編譯陳律安／綜合報導
在過去兩年，無論是油電車和電動車，在美國的市占率都同步提高。（路透）
在過去兩年，無論是油電車和電動車，在美國的市占率都同步提高。（路透）

部分車廠擴大押注油電混合車款，因市場對這類車款的需求火熱，強化了豐田汽車等車廠的觀點，那就是在汽車產業朝電動車轉型之際，油電車仍將扮演要角。

華爾街日報報導，經銷商和分析師表示，在過去兩年，無論是油電車和電動車，在美國的市占率都同步提高，因為更多這類車型的推出刺激需求，以及汽油價格飆高。

雖然汽車業主管都更加認定整體產業會朝純電動車邁進，但對於電動化的潮流是否應包含油電車，看法則不盡相同。部分車廠已推出更多插電式油電車，這類車款可純電行駛數十公里，之後再由燃油引擎接手提供動力。

豐田、富豪及現代汽車等車廠認為，部分消費者還未準備好擁抱純電的未來。這三家車廠過去數年在推出純電車的同時，也發表更多油電車型。

北美現代汽車執行長帕克說：「有很多人會跳上電動車，也有其他人偏好油電車，主要是看居住區域。」這些車廠擁護油電車，是看準華爾街最終會青睞把內燃機列入長期策略的車廠。投資人近幾年來偏重純電動車廠，例如電動車大廠特斯拉和新創業者Rivian；Rivian的市值與老牌車廠差不多，但仍然嚴重虧損，銷量也很低。

通用汽車和福斯汽車屬於降低油電車重要性、並停止推出這類車款的陣營，他們聚焦於在未來數年推出數十款純電車型。

投資油電車的車廠表示，電動車不適合許多國家的消費者。豐田表示，在開發中國家的銷量高達數百萬輛，但當地的電力供應並不可靠。

汽車產業主管說，即便是在美國，仍有廣大區域缺乏充裕的充電基礎設施，且通勤里程也很長，不適合電動車。富豪執行長羅文說，美國東西岸沿海地區電動化的速度，遠比美國內陸地區快。

豐田汽車說，含插電式油電車在內的油電車銷售，於9月占其美國銷量的兩成，且若非供應鏈亂象攪局，相關銷量可能翻倍。

隨著美國許多地區油價徘徊在4美元的水準，希望開燃油車的客戶可能轉投油電車的懷抱。經銷商和產業主管也說，想開電動車的人受限於基礎建設不足，也可能轉買油電車。

電動車 汽車 豐田

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