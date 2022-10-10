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美元連升四日 投資人關注本周通膨數據

編譯劉忠勇／綜合外電
美元周一連續四個交易日走升，反映市場避險心理濃厚。（路透）
美元周一連續四個交易日走升，反映市場避險心理濃厚。（路透）

美元周一連續四個交易日走升，投資人觀望本周公布的美國通膨數據，料顯示物價壓力仍居高不下，勢必讓聯準會（Fed）急進貨幣政策持續到明年。而在英國央行擴大對金融市場的支持後，英鎊仍連續四個交易日走貶。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.3%至113.144，向上月觸及的20年高點114.78爬升。英鎊跌0.2%，報1.1054美元。歐元兌美元貶值0.4%，報0.9705美元。

預計周四公布的美國數據將顯示，9月份整體通脹率為8.1%，低於8月份的8.3%。核心通脹率預計將從8月的6.3%上升到6.5%。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁伊凡斯周一表示，通膨比美聯儲最初認為的要持久得多。但他指出，Fed仍有可能在失業率不急劇上升和不把經濟推向衰退的情況下降低通膨。 

上周五美國公布9月失業率意外下降，經濟增加的就業超過預期，公債殖利率走高，因為交易員增加了他們對Fed在11月連續第四度升息75個基點的押注。

多倫多Corpay的首席市場策略師Karl Schamotta認為，將於周三公布Fed上次會議紀錄「可能會顯示在努力降低通膨的過程中，決策者仍不惜給美國和全球經濟帶來嚴重痛苦。」

英國央行表示準備在周一購買多達100億英鎊（110.7億美元）的英國公債，是之前限額的兩倍。英國央行還推出新計畫，幫助銀行更容易獲得現金。

地緣政治緊張局勢和油價上漲也重燃對經濟增長的不安情緒，推動投資人重新轉投美元。

日圓兌美元走軟，盤中滑向24年低點145.90日圓，尾盤報145.72日圓，下跌0.2%。上月日圓觸及145.90日圓，促使日本當局進行干預以支撐日圓。

俄羅斯用導彈襲擊了基輔和其他烏克蘭城市，以報復克里米亞通往俄羅斯的唯一橋梁被炸。俄羅斯盧布兌美元自7月7日以來首次跌至63盧布。

澳幣跌至兩年半以來最低0.6275美元，因美元上漲。紐約尾盤，澳幣大跌超過1%，報0.6300美元。

大陸市場在結束為期一周的國慶假期後重新開市。離岸人民幣兌美元開盤價為7.10元，隨後下滑至7.1670的盤中低點。美元兌人民幣尾盤上漲0.3%，報7.1539元。

英國 央行 俄羅斯

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