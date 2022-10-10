柏南克獲獎後 呼籲關注戰爭、美元強升帶來危機風險

新科諾貝爾經濟學獎得主、美國前聯準會主席柏南克。 （路透）

新科諾貝爾 經濟學獎得主、前聯準會 主席柏南克10日表示，由於戰爭和匯率波動為經濟帶來壓力，決策者必須留意世界金融環境任何惡化的情況；另一位諾獎得主戴蒙（Douglas Diamond）也說，利率急升對金融體系來說是個威脅。

現任布魯斯金學會高級研究員的柏南克10日在該學會的記者會上表示：「就算金融問題沒有開始上演，漸漸地，如果這個狀況使得金融環境惡化，它們可能增添問題或導致問題加劇，這是我認為我們必須密切關注的。」柏南克與另兩位美國經濟學家戴蒙及迪布維格在10日獲得諾貝爾經濟學獎，因他們在銀行與金融危機方面的研究貢獻卓著。

柏南克說，雖然美國金融體系現在的狀況比2000年代末期的全球金融危機前來得佳，但他提到了其他方面的疑慮。例如在歐洲，俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣供應中斷，可能為金融機構帶來壓力，至於新興市場「正面臨非常強勢的美元和大量資金外流。」

柏南克在1983年的一篇論文中，指出經濟嚴重不景氣且曠日持久大部分的原因是銀行倒閉導致信用嚴重緊縮，大幅傷害經濟，柏南克稍後在擔任聯準會主席期間、2008年、2009年金融危機時應用了他的研究，雖然起初沒有迅速地認清房價崩跌對金融體系造成的潛在後果，但後來致力於對抗危機並預防經濟陷入另一場大蕭條 。

柏南克表示，現在美國可能存在一些金融穩定風險，但「肯定不像14年前那樣險峻。」

對於當前局勢，柏南克說，聯準會在試圖讓經濟軟著陸時，面臨「非常艱鉅的挑戰」。軟著陸是指在壓低通膨的同時不引發經濟衰退。但他也說，關於2%的通膨目標，「要記住這個通膨目標是中期目標…不必然要在六個月內或差不多的時間內達成」。

另一方面，戴蒙在另一場記者會中表示，央行官員在升息時必須小心翼翼，避免造成金融動盪的恐懼和「自我實現的預言」。戴蒙說，銀行現在的準備狀況確實比2008年全球金融危機之前更好，但「問題在於這些脆弱性、對擠兌的恐懼和錯置的危機可以出現在金融產業的任何地方」，「不必然一定是商業銀行」。

雖然戴蒙不願對各界目前對美國通膨與貨幣政策的疑慮提出看法，但他認為長期而言，聯準會「在金融穩定方面做得挺好」。