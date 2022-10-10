我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

房地產女王遭逮引發賣壓 越南股市下探近2年低點

編譯葉亭均／綜合外電
越南股市指數下探近兩年低點。（路透）
越南股市指數下探近兩年低點。（路透）

越南股市指數10日盤中一度重挫逾2%，跌至近兩年低點，主要受房地產和銀行股下跌拖累，警方在上周六逮捕越南房地產女大亨，據信她與越南當地銀行有所牽連，引發擠兌，也影響市場信心。

越南證交所指數10日盤中一度重挫2.2%，跌至2021年1月來最低，不過跌幅稍後收斂至0.5%。越南最大商業房地產開發商Vinhomes股價大跌4%，越南外貿股份商業銀行股價也有相近的跌幅。

越南警方8日宣布拘留房地產集團萬盛發控股董事長張美蘭與幾名公司主管，理由是涉及透過欺詐手段取得土地。公安部在網頁上發表的聲明指出，此舉是與持續調查一些公司發行與交易債券有關，這些在2018、2019年發行的債券籌得了數兆越南盾（數千萬美元）資金。

警方調查一名據信與西貢商業銀行有關聯的房地產大亨，消息已引發恐慌的存款民眾上周開始從該銀行提領存款，早成擠兌。銀行分行今早對數百名排隊的客戶開放提領。

越南央行（The State Bank of Vietnam）8日採取措施要銀行客戶保持冷靜，在聲明中表示將密切監督情勢，確保存款人的權益。央行建議存款人避免在存款到期日前提領資金，以免影響利息收益。

萬盛發董事長張美蘭遭拘留的消息為越南股市增添近期壓力。越南股市上月表現為全球主要指數中表現第二差，從9月初以來迄今下跌近20%，反映市場擔心升息，引發股市一波拋售潮。

越南 房地產 指數

上一則

蔚來電動車在歐洲4國「只租不售」 期限為1個月到5年

下一則

中國十一假期房市叫好不叫座 20城新房成交面積少37%

延伸閱讀

越南網紅景點 河內市火車街被封 業者盼重啟遭拒

越南網紅景點 河內市火車街被封 業者盼重啟遭拒
丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂
女王，女王

女王，女王
越南發現首例猴痘病例 患者有杜拜旅遊史

越南發現首例猴痘病例 患者有杜拜旅遊史

熱門新聞

英國經濟在9月大跌一跤，也讓全球經濟一時間鼻青臉腫。（歐新社）

五大跡象凸顯出全球經濟正在邁向衰退

2022-10-02 20:59
TheoTrade首席股市技術分析師畢爾曼預測，標普500指數今年年底將收漲。由於他之前對標普走勢料事如神，最新預測引起關注。(路透)

神準預測美股走勢的他 研判此晶片股行情將噴發

2022-10-05 10:53
隨著美國國債殖利率從大約10年最高水平回落，美股在全新的一個月和一季的開始以上漲展開。Getty Images

美債殖利率大跌 道指勁揚765點

2022-10-03 16:57
Photo by Annie Spratt on Unsplash

通膨居高不下 省錢7訣竅

2022-10-03 14:28
房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

2022-10-04 02:00
示意圖。Photo by Sincerely Media on Unsplash

能漂浮、高純度…象牙肥皂熱銷150年的祕密

2022-10-03 14:17

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職