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各國減持美債 換現金阻貶

編譯王巧文／綜合報導

美國聯準會（Fed）數據顯示，各國央行正將手中持有的美國公債換成現金，以儲備干預匯市的所需資金，遏制本幣兌美元匯率進一步走貶。

彭博資訊報導，根據Fed數據，截至10月5日的當周，各國央行共計減持290億美元的美國公債，使近四周減持規模達到810億美元。這刷新了2020年3月新冠疫情以來最大流出量，外國央行持有的美債總量降至2.91兆美元。

由於經濟衰退風險上升帶動美元空前強勢，各國央行紛紛補充國庫現金不足為奇。從東京到聖地亞哥的貨幣決策者都已進入匯市，以直接拋售美元等臨時應急方案來支撐本幣。

然而，Wrightson ICAP首席經濟學者克蘭道在一份給客戶的報告裡，援引了外國機構在Fed一項關鍵機制中現金量增加的情況，指出9月大部分外國政府減持美債，似乎都是預防措施。

美國數據顯示，外國央行減持美債，同時也不斷增加在Fed外國反向附買回機制中停泊的現金量，同樣在截至10月5日的四周中，該部位共增加了610億美元。

Exante Data高級策略師埃特拉（Alex Etra）說，這表明各國央行希望提高現金水位，以捍衛本國貨幣。

因美元挺升觸發資產重估及各國進場護盤本幣，包括馬來西亞、印尼及泰國等，亞洲新興國家9月的外匯存底水位同步下滑，日本上月也破紀錄地狂燒540億美元干預匯市，使外匯存底降至1.24兆美元。

央行 貨幣 匯率

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