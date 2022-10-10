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亞洲電動車廠 紛紛IPO覓資金

編譯林聰毅／綜合報導

亞洲的電動車製造商及其供應商正湧向資本市場籌集資金，試圖利用電動車需求激增的機會吸金，籌措擴張業務所需資金，卻也面臨首次公開發行股票（IPO）市況風雨飄搖的挑戰。

華爾街日報報導，儘管今年來全球股市動盪，仍有不少與電動車有關的股票銷售案，根據Dealogic，今年以來，電動車供應鏈上的公司在日本以外的亞洲市場，透過IPO和後續股票銷售籌得超過230億美元的資金。

銀行家和投資人表示，成長迅速的電動車產業，是少數幾個仍在吸金的產業之一，主要歸功其長期高成長和獲利潛力。但這些公司也未能倖免於近來的股市動盪，有些還被迫縮減籌資目標或接受較低的IPO定價。

從汽車製造商到電池生產商的電動車相關企業，也都在推動股票銷售，因為需要資金以資助其資本密集活動。百達資產管理亞洲特殊情況主管威瑟爾說：「許多公司別無選擇，特別是那些沒有獲利或燒錢的公司。」「它們需要成長，需要那筆資金生存，需要那筆錢才能在自家市場有分量。」

一些投資人表示，較喜歡投資供應關鍵零組件給電動車製造商的公司，以及已有獲利的公司。安本亞洲股票投資總監伍恩說，電池製造商更有能力轉嫁不斷上漲的成本，能夠安度通膨逆風。

電動車 股票 投資

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